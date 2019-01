Encontraron una lampalagua en el pozo de una vivienda en La Majada

No es extraño que en verano los reptiles salgan en busca de comida. El paraje La Majada, cerca de Leandro Alem, no es la excepción ya que una familia encontró en un pozo de su casa una lampalagua. Según la policía de Medio Ambiente la propietaria, Valentina Stock Montt, avisó sobre el hallazgo seis días más tarde por temor a que lastimara a alguno de sus hijos pequeños, aunque la especie no ataca a los humanos.

El susto alcanza para dar aviso. Los oficiales rescataron a la boa y no dudaron en mostrársela a los niños para que perdieran el miedo y para que aprendan que en caso de encontrar animales como este tienen que avisar a la policía de Medio Ambiente.