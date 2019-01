Leandro Corulo no se copa: "El objetivo es ascender"

Van 47 minutos del segundo tiempo y Leandro Corulo aparece por la puerta de atrás del área ajena y anota el descuento ante Desamparados. El partido termina 2-1 a favor de los sanjuaninos, pero en la mitad de la cancha el que festeja es Estudiantes de San Luis: por ese gol de visitante de Corulo pasa a la Fase Final de la Copa Argentina (ganó 1-0 en San Luis).

El día después Leandro piensa que "sería lindo que en el sorteo (este jueves 31) toque Boca y se juegue en la provincia, ya que hay estadios muy lindos".

Un instante después del deseo, para la pelota, levanta la cabeza y pone las prioridades en el lugar que corresponden: "El jugador sueña con poder jugar con equipos grandes, pero hay que tener la mente fría, saber que tenemos algo más importante, como la Reválida del Federal A. Se ganó algo trascendente, trajo tranquilidad al grupo y al club, dejamos al clásico rival afuera y le ganamos la serie a un equipo que está en zona Campeonato; pero no hay que relajarse, no perder la visión de lo importante. El objetivo es ascender", sentencia el defensor central, y arremete: "Este grupo se preparó para ascender, antes con Gerardo (Gómez) y ahora con Héctor (Arzubialde). Estamos demostrando que hay material, hay jugadores y un funcionamiento que nos hace estar por encima de muchos equipos, pero tenemos que demostrarlo partido a partido".

Corulo deja de lado el partido en San Juan, no sin antes recordar que "hubo diez minutos finales del primer tiempo en los que el árbitro nos perjudicó. De una pelota que me pega en la pierna, cobró penal, y después dio una falta que no hubo y vino el 2 a 0. Pero tuvimos la cabeza fría, volvimos a poner la pelota al piso y fuimos con paciencia. Creo que la diferencia la hicimos en San Luis, al dejar nuestro arco en cero".

El número 2 se mete en el Federal A, que el domingo a las 19 enfrentará al "Verde" con Racing, en Córdoba: "El partido clave es el de la primera fecha; debemos sacar un buen resultado para aspirar a la primera posición".

Leandro no podrá jugar en el debut (acumulación de amarillas) y Facundo Quiroga (expulsado) tampoco; además Facundo Simioli es duda: "Este plantel tiene 6 centrales titulares, cualquiera lo puede hacer perfectamente, eso te obliga a estar ciento por ciento y no relajarte, la competencia interna es muy importante", remarca Corulo. Tampoco estará disponible Alejo Distaulo y se esperan las evoluciones de Brahian Cuello y Mario Vallejo.

Amor por San Luis

"La tranquilidad de vivir acá me trajo mucha tranquilidad a la cabeza, me hizo muy bien. Tuve ofertas recientes de Ecuador y en una decisión familiar decidimos quedarnos. La diferencia económica es importante pero me debo a Estudiantes. La tranquilidad de estar acá es muy lindo, nunca lo tuvimos y no lo queremos perder", dice Leandro y cuenta con ejemplos: "Acá estamos en Disney... que tus hijas salgan a andar en bicicleta tranquilas... que podamos tomar mate en la puerta de la casa o estar en paz en una plaza y tus hijas jugando, para nosotros es lo máximo. Mi señora está enamorada de El

Trapiche, vamos siempre, es muy lindo, tranquilo", cuenta el futbolista nacido en Lanús, hace 29 años, con inferiores en Racing Club y paso por Los Andes en 2010, Gimnasia La Plata 2013, All Boys 2015 y Olimpo de Bahía Blanca apenas dos meses, antes de rescindir y llegar a San Luis.

"Le debo mucho a los dirigentes que hicieron un esfuerzo importante y a los DT que confiaron en mí. Héctor me dijo que me necesitaba y me quedo porque hay un compromiso que debo asumir", afirma Corulo, con la certeza de quien le dio al "Verde" vida plena en la Copa Argentina, aunque el foco esté en el Federal A: "Ojalá podamos poner a Estudiantes de nuevo en el Nacional B".