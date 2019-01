"Mi viejo decía: 'a las chicas no hay que pegarles ni con el pétalo de una rosa”

A 17 años de la salida del aire del programa que hizo célebre a su padre, Martín Karadagián, su hija Paulina, decidió volver a producir el show de lucha libre que enamoró a los argentinos. "La idea de volver con Titanes siempre estuvo presente. De hecho, en el ´97 y en el 2001 le cedí la marca a otra productora, pero no estuvieron buenas. Esta es la primera vez que me pongo el proyecto al hombro y volvemos con un programa que llenaría de orgullo a mi viejo", explica quien supo ser la debilidad del luchador de catch más famoso del país.

En los años ´70, Martín Karadagián dejó muy en claro su admiración y respeto hacia las mujeres. "A las chicas no hay que pegarles ni con el pétalo de una rosa", recuerda Paulina una declaración del luchador en una entrevista para la mítica revista Satiricón. Tan orgullosa como nostálgica, Paulina no duda al autoproclamarse la fan número uno de su viejo.

"Mi papá era súper abierto. Y, por más de que era de otra generación, ya en los ´80 quiso poner a una momia rosa. Todo un vanguardista", recuerda ella, enfundada en un total black look.

Si bien el regreso del show deportivo estaba previsto para el pasado 17 de noviembre en el marco de Buenos Aires Celebra Armenia, tuvieron que cancelarlo debido al clima y hoy se prepara para lanzarse de lleno en la pantalla chica. "Estamos entrenando a full, armando los personajes y las historias. Si todo sale como lo planeamos, en febrero o marzo vamos a debutar en uno de los canales más importantes de la tele, pero todavía no puedo confirmar cuál porque estamos en plenas negociaciones", aclara Paulina que eligió un staff de luchadores totalmente renovado.

Sólo hay tres personajes de antes, las momias y El Caballero Rojo. "Ahora todos los personajes van a ser presentados por nombre y apellido (aunque sean de fantasía), además incorporamos a ocho mujeres y a un representante del orgullo LGBT (Lesbianas, Gays, ​ Bisexuales y Transexuales). ¡Toda una revolución!", asegura con una sonrisa de oreja a oreja. Sin dudas, Paulina Karadagián se está preparando para darle una nueva pelea a su vida.

Paulina no estará sobre el ring, su prioridad son sus dos hijos, Kennedy (10) y Khaled (10), a quienes tuvosola. "De hecho, yo siempre trabajé en un estacionamiento que me dejó mi viejo en Recolezta, pero en 2018 me dediqué a cumplir mi sueño de ser madre y comencé los trámites de adopción en Haití. Un año después llegaron los chicos y cambiaron mi vida por completo. Yo pensaba que no iba a ser tan difícil… Cuando las asistentes sociales me hacían hincapié en la red de contención, yo creía que estaban exagerando. Pero fue tremendo. Me acuerdo la primera Navidad que pasamos juntos, estábamos solos en casa y me sentí demasiado sola. Me hacían falta mis viejos (N. de R.: en 1991 falleció el padre de un paro cardíaco y en 2002, Aída, la mamá, a causa de un infarto). Al principio fue un shock muy fuerte.