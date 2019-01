En 2018 hubo cuatro denuncias diarias por violencia de género

El año pasado, la Secretaría de la Mujer asistió 1.598 casos, un diez por ciento más que los registrados en 2017.

A pesar de los esfuerzos que se hagan, la violencia de género es un mal que todavía no se puede desterrar en las sociedades de todo el mundo, y San Luis no es la excepción. Durante el 2018, la Secretaría de la Mujer #NiUnaMenos asistió 1.598 casos; de ello se desprende que hubo, en promedio, más de cuatro denuncias por día en la provincia. Asimismo, comparado al 2017, hubo un diez por ciento más, y en el Gobierno lo aducen a que cada vez son más las puntanas que no se quedan calladas ante sus agresores.

"La violencia sigue, pero para nosotros es bueno que el incremento no haya sido tanto como el año anterior, porque quiere decir que las capacitaciones y la información hacen que las mujeres pidan ayuda, que se cuiden más ye tengan un montón de cosas en cuenta", aseguró Liliana Dutto, la jefa del Programa Asistencia Inmediata. Luego profundizó: "Del 2016 al 2017, hubo un 33 por ciento de aumento en los casos. Nosotros comenzamos con la Secretaría a fines de 2015, y a pesar de que hicimos mucha difusión, las mujeres no se animaban a denunciar, porque no nos conocían. Gradualmente, fueron enterándose del trabajo que hacemos".

Sobre el aumento de las denuncias, en la Secretaría de la Mujer realizan dos lecturas respecto a las cifras anuales: hay más violencia de género, pero también hay más valor y herramientas para que las víctimas se animen a denunciar.

"Es algo que notamos mucho con la violencia psicológica, porque antes solo denunciaban si era física. Ahora, las mujeres reconocen otros tipos de violencia y no se callan. Yo creo que nos estamos acercando a que las mujeres se protejan, y que si existe la violencia, todas denuncien. Hubo casi 1.600 casos que asistió la Secretaría en el año, pero seguramente debe haber varios más que por ahora quedan en la intimidad. Si bien nos queda mucho por hacer, creo que en ese sentido hemos avanzado un montón. Las mujeres de San Luis participan de los encuentros, se manifiestan, alzan la voz. Lo vemos en las escuelas, en los jóvenes", aseguró Dutto.

A esos dichos los respaldan las estadísticas, ya que casi la mitad de los casos fueron víctimas que decidieron hacer la denuncia de forma espontánea. El resto fue por acta de notificación, de oficio o derivadas por abogados.

Otro dato que se desprende del informe anual elaborado por la Secretaría #NiUnaMenos es que las mujeres de entre 21 y 30 años son las que más han denunciado en el 2018, con el 33 por ciento. Con el 26 por ciento, les siguen inmediatamente las víctimas de entre 31 y 40 años. "Creemos que es por las relaciones que se van formando a esta edad temprana. También hay casos de mujeres de más de 50 años, pero cuando denuncian, es por una violencia que viene de hace años y ahora se atreven a actuar. Los jóvenes están concientizados y no toleran la violencia", explicó la funcionaria.

Los tipos de violencia más conocidos son la física y la psicológica, que predominaron en el total de las denuncias con el 64 por ciento. El restante se debió a otras formas de violencia, algunas desconocidas por el común de la gente, pero que desde el Gobierno buscaron visibilizar durante el año pasado, con distintas capacitaciones en toda la provincia.

"La Secretaría asiste a víctimas de todo tipo de violencia, ya sea física, psicológica, simbólica, económica, abusos sexuales o acoso callejero. En 2018 empezamos a hacer concientización sobre violencias poco conocidas por la gente. La simbólica es una de las menos visibilizadas y refiere a todos los símbolos que se pueden dar en los dibujitos animados o en los chistes que denigran a la mujer en cualquier sentido. Son cosas que, generalmente, se viralizan y se van insertando en la sociedad, sin que sea tan visible", afirmó la jefa de Asistencia Inmediata.

En Terrazas, afirmaron que para este año buscarán "redoblar los esfuerzos" con el objetivo de llegar a todos con la concientización; además, saldrán con más frecuencia al interior, sobre todo a los pueblos más chicos, donde sienten que tienen que hacer hincapié.

Dutto amplió: "Son pueblitos de pocas cuadras, por lo cual es más difícil que la orden de restricción surta efecto. Las mujeres se animan menos a denunciar porque encuentran al violento en la plaza, en la iglesia, en el mercadito. El año pasado trabajamos bastante en el interior, pero creo que se necesita más. Hay localidades donde la violencia está muy arraigada. Sin embargo, esto es algo que no tiene nada que ver con las clases sociales o las ciudades, porque se da en todos los ambientes que uno se pueda imaginar".

Ayuda de los famosos

La resonante denuncia por violación que hizo la actriz Thelma Fardín contra Juan Darthés, y el gran movimiento impulsado por las reconocidas actrices argentinas generaron un efecto visibilizador en todo el país. En la Secretaría aseguraron que, en San Luis, a primera hora del día siguiente a todo lo sucedido, ya había seis denuncias realizadas.