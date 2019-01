De lo real a la ficción

Desde que llegó a San Luis, Leonardo Kram Uribe se enfocó en potenciar su pasión por las letras. Es periodista de El Diario de la República por lo que componer “La plancha”, el cuento con el que participó en el certamen organizado por “Los Libros de Charlie Palacio Cultural”, le permitió jugar con la ficción.

En las cuatro páginas editadas en “Antología”, el libro que reúne a los 25 ganadores del concurso, Kram Uribe describió calles, lugares y momentos “que se pueden sentir en San Luis”, según explicó el autor, de 26 años. Un simple elemento hogareño causó que una pareja se conozca en una parada de colectivos y el lector fuera testigo de cómo ambos llevarán adelante esa coincidencia. Excepto la pareja, son reales la parada, las calles, los negocios y hasta las actitudes de los ciudadanos puntanos. Leonardo vivió en la calle Bolívar y transitarla le hizo prestar atención a los detalles.

“En el cuento hago un resumen sintético, casi periodístico, de una historia de amor. Son viñetas cortitas de frases, palabras, párrafos, sensaciones de esa relación y el subsecuente de ese amor”, explicó Kram Uribe, nervioso al estar del otro lado del grabador. “Y al hablar de un cuento de literatura, tiene un componente trágico que siempre suma”, agregó el periodista. Enterado del certamen, saber que la participación era anónima fue el detalle que lo impulsó a enviar el cuento.

“Más allá que todos los días trabajo de escribir situaciones verdaderas, en el otro extremo está la ficción, y eso me daba mucha vergüenza, tenía mucho prurito al respecto, pero como el concurso era con seudónimo, me mandé”, dijo el joven.

“Soy de todos lados”, resaltó Leonardo, y repasó sus escalas desde que nació en 1992 en Coyhaique, Chile, después el cruce cordillerano a Pico Truncado (al noreste de Santa Cruz) y antes de llegar a San Luis, del sacrificado regalo de sus padres Paulina y Oscar, que reunieron durante 3 años el dinero para visitar Londres, con el instituto de inglés. “La razón por la que me inicié en el periodismo tiene que ver con ese viaje”, reveló, ya que al volver, comenzó a anotar esas excursiones “como para no olvidarme”, y hacía bosquejos de esos recuerdos. “Lo único que pensaba era que si alguien me pagaba por describir lo que veía, iba a tener un trabajo siempre”, expresó con una sonrisa.

En 2010 arribó a la provincia para estudiar la licenciatura de periodismo en la UNSL. Trabajó en varias radios hasta llegar a este matutino. “La escritura se volvió un escape, una forma de expresar vacío, tristeza, amor, como no encontré en otro lugar”, reveló Leo. “Surgió de una necesidad interna de expresar ciertos sentimientos que en la vida misma no podía expresar”.

En los últimos años se especializó en una de las dos profesiones que más les gustaban y por las cuales sus padres le decían “que no ganaría dinero”. Optó por el periodismo como fuente laboral pero a sus pasiones las mantiene unidas. Es amante del cine. Además de escritos sin finalizar, que podría completar para enviar a otros concursos literarios, también practica en los guiones de cine que tiene pendientes.

Para Kram Uribe “es un honor” que lo hayan elegido entre tantos escritores que se presentaron al certamen de relatos breves. De los cuatro puntanos que fueron seleccionados, fue el único varón.

“Estaré agradecido siempre a Antología por editar mi historia”, expresó Leonardo, a quien le entregaron varios ejemplares del libro y rápidamente comenzó a obsequiarlos. “Significa mucho para mí, porque todos lo reciben bien y les gusta”.

Las devoluciones son positivas, lo que incentiva el espíritu literario de Kram Uribe, que espera con ansias el mayor anhelo de un escritor. “El círculo va a estar completo cuando alguien lo lea y diga ‘sí, estas personas no son reales, pero los sentimientos son reales’. Si logro eso: estoy hecho”.