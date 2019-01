Los "Precios Cuidados" renuevan sus productos pero traerán aumentos

Aunque no tienen gran repercusión en San Luis, los "Precios Cuidados" que ofrecen algunos supermercados tendrán modificaciones en los próximos días: habrá un incremento en el listado de productos pero también llegarán con una suba de precios que supera el 4 por ciento. Así lo anunció la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Producción del gobierno nacional. El panorama actual en la capital sanluiseña es diverso porque hasta ahora solo las sucursales de Walmart y Carrefour recibieron las notificaciones por parte de sus centrales, mientras que Súper Vea la espera para las próximas horas. Aiello Supermercados no trabaja con "Precios Cuidados".

En total, la nómina llega a 566 productos para los supermercados y 221 para los almacenes mayoristas, con aumentos del 4,42 por ciento respecto a la última lista que se implementó el 20 de setiembre. La nueva planilla entrará en vigencia el sábado para todo el país. Si bien la flamante planificación ofrece esa cantidad de mercadería, hay 302 que se mantienen disponibles.

En los supermercados de la capital puntana, los productos disponibles varían y ninguno posee en sus góndolas la totalidad de las mercaderías. Eso se debe a que las compañías no adquieren todas las ofertas o no trabajan con determinados proveedores. A su vez hay marcas de unos 20 víveres que no están a disposición del consumidor porque simplemente no se fabrican o producen en la actualidad y eso excede a la intención de compra de los grandes mercados.

La sucursal de Carrefour recibió ayer la comunicación sobre los nuevos "Precios Cuidados" y si bien tienen un buen número en stock, llegarán más en los próximos días. Los productos están identificados en las estanterías con la faja de colores celeste, fucsia y verde y poseen sus respectivos costos. “Nosotros trabajamos con 'Precios Cuidados', recibimos el aviso esta mañana (por ayer) y en las próximas horas, cuando los recibamos, colocaremos en góndola lo nuevo. Hay productos que no tenemos en stock a los que denominamos ‘justificados’ y son aquellos que los proveedores no entregan por distintas razones”, explicó la jefa de sucursal, Elsa Fernández. El súper puntano que pertenece a la cadena de supermercados francesa posee más de 100 artículos que integran el programa de bajo costo.

La sede de Walmart San Luis también vende víveres y artículos de limpieza que pertenecen a "Precios Cuidados". Ellos recibieron ayer al mediodía el aviso para incrementar mercaderías dentro de la grilla y sus nuevos valores. Mientras tanto continuarán con los mismos costos y productos.

Súper Vea, la cadena de supermercados de capitales chilenos, es otra boca de expendio para "Precios Cuidados". Además de comestibles tienen insumos de limpieza y bebidas. Si bien ayer por la mañana aún no contaban con la notificación oficial, trascendió que lo harían en una cuestión de horas porque la comunicación a los grandes mercados minoristas y mayoristas llega desde la Secretaría de Comercio Interior.

Ellos también pondrían la operatoria en movimiento desde el sábado porque siempre, desde el organismo nacional, dan un plazo para que las industrias y compañías productoras provean a tiempo a los grandes mercados adheridos.

Para aquellos ahorristas que gustan de comparar, ver y planificar sus compras antes de ir al supermercado, en el link www.argentina.gob.ar/precios-cuidados pueden consultar todo el listado. La planilla de San Luis está dentro de la Zona Cuyo. También brinda la chance de buscar la mercadería por marca, tipo de alimento o unidad.