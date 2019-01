Villa Mercedes: tras los reclamos, modifican el nuevo desagüe de la Mitre

En el Municipio explicaron que harán una pendiente de salida de la cuneta para que no provoque nuevos daños en los rodados. Calculan finalizarla en once días.

Luego de que los conductores expresaran su fastidio por cómo había quedado la obra del desagüe de la calle Mitre y Edison, debido a que sufrían golpes en los paragolpes de sus vehículos, el Municipio inició los trabajos de remodelación. Los responsables explicaron que la tarea consiste en formar una pendiente de salida de la cuneta, para que no provoque más daños en los rodados, y aseguran que estará terminada en once días. Los nuevos trabajos causaron caos en el tránsito y molestias en los comerciantes vecinos.

“La verdad que no se entiende por qué hacen dos obras iguales en diferentes etapas. Las hubieran hecho en el mismo período para ganar tiempo y romper todo de una sola vez”, manifestó Eduardo Vanilla, un conductor. El hombre expresó su malestar debido a la gran demora y el peligro que se genera en la zona. “Los autos que vienen del semáforo anterior no llegan a cruzar este otro. Además circulan en dos filas y acá no hay ningún cartel que avise con tiempo que hay un desvío”, añadió.

Si bien las cuadrillas de la Unidad Ejecutora Municipal iniciaron algunas tareas el lunes, ayer a primera hora pusieron en marcha las máquinas para demoler otra parte del asfalto que cruza la Mitre, una de las calles más transitadas del microcentro durante todo el día. La tarea se basó sobre la calzada izquierda, que permanece cortada desde mediados de diciembre, y continúa libre para el tránsito por la derecha.

Este proceso, que comenzó en los primeros días de diciembre, puso de mal humor a algunos comerciantes, que aseguran que no pueden atender con normalidad y terminan perdiendo a los clientes. “No podemos ni hablar con la gente, hay que gritarles para que escuchen. Esto nos genera un dolor de cabeza tremendo, además de las ventas que llevamos perdiendo, ya que algunos se van porque no soportan el ruido”, lamentó Cintia Varas, empleada de un local ubicado a metros de la obra.

El secretario de la Unidad Ejecutora, Horacio Carena, explicó el procedimiento de la tarea y aclaró que no se trata de un error durante la construcción. “En primer lugar trabajamos en el desagüe, para evitar que el agua se estanque sobre la Edison y corra por Lavalle hacia el Centro Comercial. Lo que estamos haciendo ahora es darle una forma más baja a la pendiente de salida para que el filo de la cuneta no provoque daños en los vehículos”, comentó el encargado, que luego remarcó: “El trabajo consiste en estas dos etapas, no es que estamos rompiendo lo que ya habíamos roto”.

Mientras tanto, el caos en el tránsito también afectó a los conductores que transitan por la Edison. Ya que el semáforo tiene luz verde durante 16 segundos y parte de ese tiempo deben esperar porque los que pasan por Mitre no respetan el paso. “Más allá del inconveniente que haya ocurrido, el Municipio debería poner a alguien que ordene y controle la circulación, esta esquina es tierra de nadie”, expresó con mucho fastidio María Quiroga, una mujer que esperaba para salir del sector de estacionamiento.

A su vez, Carena adelantó que la semana que viene estará solucionado el problema. “Estas son las consecuencias de realizar una obra en pleno centro, no es fácil. Hay que destacar que estamos trabajando en diferentes tramos para no clausurar el tránsito vehicular”, afirmó.