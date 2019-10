Opiniones y debates

Durante los próximos días, en la Argentina, se hablará del precio del dólar, del valor del litro de combustible, de la inflación, de lo que dijo un candidato a la Presidencia y de lo que otro respondió, de la semifinal de la Copa Libertadores entre River y Boca. Cada uno de estos temas forman parte de la realidad del país, sin embargo el debate no alcanzará grandes niveles y poco de lo que se exprese será relevante.

Hace años que la sociedad argentina desarrolló un mecanismo mediante el que puede abordar cualquier tema, pero casi siempre con pareja mediocridad. La intemperancia, la bajeza, la opinión sin fundamento, el grito, el escándalo, o la mentira; conforman un escenario que sirve tanto para “no explicar” los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel, como la muerte del fiscal Alberto Nisman, o el hundimiento del ARA San Juan.

Hace mucho tiempo que la Argentina desarrolló un mecanismo de superficialidad que estremece. Es habitual que el parecer de los periodistas sea más importante que la noticia o el tema de fondo, de manera independiente al medio periodístico que ejerza sus libertad de expresión.

Un porcentaje muy alto de la sociedad argentina descree profundamente de voces oficialistas u opositoras, la prensa independiente es un albur perdido en épocas de ingenuidad mediática, sin contaminación de ningún tipo, ni prácticas extorsivas, a la usanza actual.

Son repetidas las situaciones en las que un personaje público, sin mayor mérito que su presencia coyuntural ante una cámara o un teclado, se permita desdecir y afirmar exactamente lo contrario a lo que sostuvo con firmeza y honor, veinticuatro horas antes.

Luego la misma sociedad argentina cabalga entre la ira y el desaliento porque mueren treinta personas por día, en accidentes de tránsitos evitables, por causa de vehículos que no están en condiciones de circular, o rutas comparables a las peores del mundo.

Luego los clientes se exasperan y se tornan coléricos, porque el valor de un producto en la caja, es diferente al que promociona la góndola, o la publicación del supermercado (siempre en contra de esos clientes). Y hay millones de argentinos que diariamente hacen un ejercicio de autocontrol para no estallar contra cada estafa cotidiana.

El presidente de la Nación hace cuatro años que anuncia cosas que no hace, sume al país en la deuda más grande la historia, y luego se pasea en imágenes cuidadas para anunciar que el futuro promisorio tardará otro cuatro años en llegar. De su responsabilidad directa, cero palabras. La culpa siempre es del otro. Del que estuvo antes, o del que va a llegar.

Es pueril la Argentina en el análisis de sus falencias. Se miente a sí misma para conformarse con muy poco, y es capaz de criticar con una tenacidad feroz los males que aquejan a otras sociedades, mientras el agua ingresa por los agujeros del bote.

Habla todo el tiempo la Argentina de aquellas cosas que no hace. Admira la educación de Finlandia, pero no mira hacia las aulas propias, más que para repetir modelos que atrasan dos siglos.

Argentina es capaz de sentarse a la mesa de los países más progresistas del mundo en cuanto a la defensa del medio ambiente, mientras el Río de la Plata es el curso de agua dulce más contaminado de la Tierra.

Durante mucho tiempo resultó elogiable la capacidad de la sociedad argentina, para discutir cualquier tema, en cualquier ámbito. Pero eso hoy, ya no alcanza.

Efectivamente el mundo hace otras cosas, discute otros temas y piensa otros escenarios. Ya no alcanza con la improvisación repentina, ni el golpe salvador. Seriedad, respeto, valores, trabajo, estudio, estadísticas, verdad, transparencia, honestidad y coherencia, son algunas de las cualidades que distinguen a las principales sociedades del mundo.

Sociedades que la Argentina admira y a las que desea parecerse, mientras tanto, hace muchos años que solo opina y debate, sobre vanas superficialidades de sí misma, mirándose a un espejo trucado.