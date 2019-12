La intimidad radical del padre de la democracia

Raúl Alfonsín es un personaje clave para entender la política argentina. Así lo afirma Juan Baldana, uno de los directores del documental “Raúl, la democracia desde dentro”, que se estrenará hoy en una única función en las salas de Cinemacenter. Baldana, en una charla con etc. contó cómo fue el trabajo de investigación que realizó junto con Christian Rémoli y el descubrimiento de las diversas aristas del hombre detrás de la política.

Durante tres años, los realizadores recopilaron un arduo trabajo de testimonios y archivos inéditos para la película. “Christian me lo propuso y como no soy radical ni alfonsinista le pedí que me diera un tiempo para investigar. Es una figura muy importante, quería estar a la altura y me pasó lo que le puede pasar a mucha gente que vea la película: hay un Alfonsín por descubrir, un hombre honesto como padre de la democracia, como el de la hiperinflación y no solo como político o presidente de la Argentina, sino como persona”, contó Baldana.

La película se inmiscuye en cada temática de la vida del líder político, incluso antes de serlo. Su ideología, su ruptura interna en el partido radical y sus pensamientos son parte de un compendio de testimonios y datos obtenidos del Archivo General de la Nación, de Canal 9 y también de material brindado por la familia de Raúl.

“Alfonsín toca las fibras de mucha gente, aliados, adversarios o enemigos, en el caso de los militares. Fue increíble cuando se presentó la película, toda la gente coincidió en un respeto absoluto. Eso, que yo tenga memoria, no existe con ningún presidente de la Argentina. Pueden llegar a criticarlo muchísimo, pero nadie habla mal de él y eso quiere decir algo, que más allá de un hombre se lo reconoce como honesto. Lo que hace el documental es investigar y demostrar que fue muchísimo más que eso. Un hombre que luchó contra varios frentes sin que le tiemble la mano y sin claudicar", dijo el director.

También Baldana reivindicó en el primer presidente del actual período democrático un hecho que, según dijo, pocos dirigentes pueden contar: morir sin dinero. "Hay muchas anécdotas en su juventud donde él la pasaba mal, no tenía un peso. Todo el dinero que recibía de su trabajo como abogado lo ponía en el partido. Era un tipo que daba la vida por la política”, dijo aún admirado.

Según el director, lo importante del documental es conocer la figura y traerlo al presente para que las nuevas generaciones interesadas en política lo tomen como referente. “Sean del partido que sean, porque me da la sensación que, yo que no soy radical, lo que tiene Alfonsín es que es un ejemplo. Vos querés hacer política, miralo a Alfonsín".

