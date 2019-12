Las naftas, una ficha del dominó de la inflación

La gestión de Mauricio Macri ya es historia. Su ciclo será recordado precisamente por el fuerte empeoramiento de los dos parámetros que el mismo expresidente eligió como vara para medir su administración: la pobreza y la inflación. En los últimos cuatro años no existió producto o servicio que saliera indemne del furioso vendaval de incremento de precios que barrió la economía. Sin embargo, hubo un rubro que podemos decir fue como el "abanderado": los combustibles. En el último lustro aumentaron más de un 300 por ciento; y no por nada representaron el primer ajuste de la era Cambiemos (el 23 de noviembre de 2015, tras el triunfo de este espacio en el balotaje) y también una de las últimas subas autorizadas.



Solo en el 2019, las naftas en San Luis experimentaron un ajuste superior al 35 por ciento, y encadenaron diez subas durante el año, un castigo que adquirió casi una periodicidad mensual. Los incesantes incrementos provocaron una retracción generalizada de la demanda en la plaza local, con un consumo que se da a cuentagotas (los playeros de las estaciones de la ciudad dicen que pocos llenan el tanque) y con un desplome de las variedades premium, hoy una verdadera "delicatessen" que solo pueden permitirse pocos afortunados sin complicaciones en sus bolsillos.



Este maremoto inflacionario propició cambios significativos, tanto en el mercado como en los hábitos de los conductores. Los cilindros amarillos volvieron a ponerse de moda: solo en los primeros diez meses del 2019 se realizaron más de 2.100 conversiones a GNC en la provincia, una suba del 26 por ciento en comparación a igual período del año anterior.



Hoy se medita largo y tendido la decisión de visitar a ese amigo en Mendoza, o a ese hermano que estudia en Córdoba. El panorama se pone más peliagudo para las distancias mayores. Existen casos de puntanos que viven en la Patagonia que no pueden encontrarse con sus familiares desde hace varios años porque el gasto en nafta hoy equivale casi tanto como un viaje al exterior.



Es cierto que el desequilibrio es también el reflejo de problemas estructurales de larga data. La producción local de hidrocarburos no va al mismo ritmo de la demanda, y es un insumo que en el país sufre una fuerte carga impositiva (el 38 por ciento del precio del litro de nafta hoy son gravámenes). Al dejar de lado la opción del ferrocarril, Argentina actualmente concentra la mayoría del transporte de mercancías en las rutas, por lo que los aumentos en los combustibles actúan como un mutiplicador de la inflación al encarecer los costos logísticos y crean un círculo vicioso. Más allá de estos factores, lo concreto es que el gobierno de Macri nunca pudo encontrarle la mano al sector.



La flamante administración de Alberto Fernández deberá implementar medidas que permitan darle viabilidad y estabilidad a un mercado que resulta clave para poder aplacar el alza de los precios. Deberá intentar que no caiga una de las principales fichas del dominó de la inflación.