Uno de los aspectos más trágicos de esta catástrofe es que la humanidad ha aprendido a vivir en un mundo en el que la matanza, la tortura y el exilio masivo han adquirido la condición de experiencias cotidianas que ya no sorprenden a nadie”, dice Eric Hobsbawm en su libro “Historia del siglo XX”, y en un capítulo dedicado precisamente a la "era de las catástrofes” que para él tuvo lugar en el desastre que dejó en el mundo el período comprendido entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial.



Pero la “era de las catástrofes”, ¿realmente llegó a su fin? Matanzas y torturas, desapariciones y represión fueron una imagen común en las manifestaciones que alrededor del mundo tiñeron al 2019 de esperanza de los pueblos y también de desazón por las respuestas desproporcionadas y las violaciones a los derechos humanos cometidas (en muchos casos) por los mismos Estados: en Hong Kong, España, Francia, Líbano, Irak, India, Egipto, Camerún, Argelia, Guinea y (en la región) en los casos de Ecuador, Chile, Colombia, Perú, Venezuela y Bolivia, solo por nombrar algunos, las voces se hicieron sentir, pero la violencia no fue una verdadera sorpresa para nadie. ¿Sabemos nosotros de cada uno de esos casos de tortura o matanza? ¿Acaso no estamos entonces frente a una verdadera catástrofe?

“El exilio masivo” de las guerras mundiales es también evidente en la actualidad, cuando caravanas de exiliados viajan por mar o por tierra intentando llegar a un destino mejor. Los que antes morían en las guerras, hoy mueren en el trayecto. Eso tampoco parece sorprendernos, aunque sí preocuparnos, temerosos de que algunos “afortunados” pongan un pie en nuestro país.



La era de las catástrofes, por tanto, o nunca terminó o volvió a comenzar una y mil veces con las guerras de Irak, Siria, Afganistán o Yemen, algunas de las que continúan y cuyo número diario de víctimas acaso sí son publicados por medios de comunicación locales o específicos sobre el tema. El factor sorpresa no existe más. Desde la era de las catástrofes y desde mucho antes, también.



Tal vez estemos en presencia del preludio de algo mejor: “La edad de oro” que le siguió a este período catastrófico de la historia, comprendido entre 1914 y 1945. Una edad de oro en la que no importe tanto el oro como la vida. Como la muerte que genera indignación o, cuanto menos, sorpresa.