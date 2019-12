Con toda la esperanza puesta en 2020

El 2019 ha sido un año difícil. Complicado. Por las carencias y por la dificultad en las realizaciones. Le ha costado mucho a cada argentino cristalizar sus objetivos, cumplir sus sueños. La sociedad ha encontrado trabas, obstáculos y dificultades en cada intento por mejorar y progresar. O simplemente por hacer aquello que siempre pudo hacer. Por alcanzar lo que en otros momentos había podido alcanzar. La realidad ha golpeado inclemente. Y lo electoral ha sido intenso. Ha sido profundo y ha provocado la evidencia más elocuente de un país dividido y fragmentado. Aquella prometida y posible unidad ni se vislumbra, y la curiosa y discutible grieta sigue intacta. Robusta y saludable. No hubo durante 2019 gestos oficiales que apunten a hacerla desaparecer, ni siquiera a debilitarla. Con todo, nada consigue desalentar del todo la esperanza, cierto optimismo, la posibilidad ingente de una realidad distinta. La esperanza es poder vislumbrar o creer que mañana va a ser mejor que hoy (concepto siempre reiterado por un personaje interesante de este 2019, el Gobernador de San Luis).



Aunque la realidad descripta no acompañe demasiado pomposas celebraciones, hay que encontrar espacio para un momento de cierta tranquilidad y reflexión. Algo de armonía entre tanta tensión. Y más o menos opulenta siempre aparece una mesa de encuentro y cierto clima de festejo. Algún recuerdo más o menos grato que otro y las ausencias que pesan el doble. Algún motivo para un brindis fraternal.



Lo cierto es que existen en la Argentina y en el mundo hombres y mujeres serenos, sabios, pacíficos, que hablan bajo y pausado. Que parecen escuchar, y pensar, lo que dicen. Que tienen actitud para aprender, para obtener lo mejor del otro. Que no ocultan sus mejores sentimientos. Que reflexionan y, si cabe, se arrepienten. Los que sonríen con todo el rostro. Los que dejan aflorar sus mejores sentimientos. Los que tienen gestos francos y transparentes. Los que se disponen a construir un futuro mejor. Los que dejan la diferencia menor para otra ocasión. Los optimistas con causa. Gente talentosa, brillante, trabajadora y sensata. Hay mucha buena gente. Y es muy placentero recurrir a ellos a la hora de lo mejor del balance. Los hay y muchos. Y los hubo en 2019 y deberían multiplicarse en 2020. En todas las áreas. Y suelen ser humildes y generosos. Da gusto escucharlos. En general, y por norma, repudian la estridencia y la soberbia. Tienen pensamientos simples y profundos. Son útiles a la sociedad. Realizan acciones concretas que benefician a su entorno y a todos. Hablan solo de lo que saben. Y de lo que saben, saben mucho. Son tremendamente respetuosos. No pretenden apabullar a nadie. Tienen objetivos, estrategias y planes. O sea, saben para qué hacen lo que hacen. No se jactan de ser “lo mejor de cada casa”. Lo son. Son lo opuesto a la confusión y el tumulto. Sirvan estas fechas para permitir la aparición de muchos ciudadanos con estas características. Para provocar su prosperidad y su vigencia.



Los cambios en los distintos espacios de poder han generado mucha expectativa. Han provocado una mirada diferente en muchos sectores que se ven convocados a la participación y que sienten que su situación está en la consideración de quienes gobiernan, de quienes deben priorizar los objetivos y tomar las decisiones adecuadas. No es mucho el margen de maniobra y los tiempos apremian. Vaya entonces el deseo de un año más próspero y venturoso para cada uno de nuestros lectores. Que mañana sea mejor. Para San Luis, para la Argentina, para el mundo. Que haya sueños y que se cumplan. Y que se conserve siempre la esperanza de un 2020 mucho mejor. ¡¡¡Feliz Año Nuevo!!!