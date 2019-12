El cupo femenino de mujeres en los escenarios ya es ley y el primer gran festival argentino en “estrenarlo” será, también, el que siempre más polémica generó. El Cosquín Rock 2020 deberá garantizar y cumplir un mínimo de 30% de mujeres músicas. Su organizador, José Palazzo, había dicho en mayo de este año, cuando la Cámara de Senadores le dio media sanción a la ley, que no sabía si iba a encontrar mujeres con el talento necesario para estar en esos escenarios como para poder cumplirlo. La grilla de la nueva edición ya se conoció y la buena noticia es que Palazzo se dio cuenta que mujeres con talento había, solo era cuestión de buscar y de darle la oportunidad, claro.

El machismo en la música siempre fue evidente. Los grandes líderes del rock siempre fueron varones y la historia musical se escribe con nombres masculinos. Ahora hay una ley, que aprobó la Cámara de Diputados el mes pasado, que establece que en los festivales musicales donde toquen más de tres bandas, una tercera parte deben ser mujeres, ya sea como artistas solistas o agrupaciones compuestas por mujeres en un 30% sobre el total de sus integrantes.

¿Era necesario hacer una ley que garantice la oportunidad para ellas? Lo ideal hubiera sido que no, que hombres y mujeres tuvieran igualdad de oportunidades. Eso no está en discusión. Pero la realidad siempre fue distinta; entonces la normativa obliga a los productores y organizadores a incluir a músicas, que tienen y tuvieron igual o mayor talento que los varones, pero que simplemente por discriminación de género no accedían a esos espacios.

La grilla del Cosquín Rock ya se dio a conocer y los ojos estuvieron puestos en el cupo femenino. Es que las declaraciones de Palazzo generaron rechazo y bronca y no hizo más que reconocer y evidenciar la invisibilidad y el poco reconocimiento que viven las mujeres en todos los ámbitos. Además de ser de público conocimiento que el festival que organiza es el de menor cupo femenino en toda Latinoamérica.

Haciendo cuentas, el programa para el 2020; que juntó a bandas clásicas del rock, con traperos del momento, artistas pop y del blues; tiene un porcentaje femenino que supera el 33%, sin contar las bandas de Córdoba y emergentes. En los escenarios principales, sur y norte, durante el sábado 8 y domingo 9 de febrero, habrá artistas como Mon Laferte, Natty Peluso, Sara Hebe, Dakillah e Hilda Lizarazu. En los escenarios llamados Urbano y PopArt XXI tocarán varios grupos con integrantes mujeres o liderados por ellas, mientras que el escenario de blues es el que logra repuntar el porcentaje, ya que el domingo contará con el total de bandas con presencia femenina.

El número convence pero la lucha no termina. El productor tuvo que amoldarse a una ley, pero por sobre todo a un grito colectivo de mujeres que unidas buscan hacerse un lugar en espacios que siempre fueron epicentros machistas. Mujeres con talento había.