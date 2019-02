El club Sportivo Pueyrredón proyecta mejoras gracias a Leo Balerdi

La institución de Villa Mercedes que formó al ex defensor de Boca, que fue transferido al Borussia Dortmund de Alemania, recibirá alrededor de 400 mil dólares.

Luis Lucero es el Director Técnico formativo de los comienzos de Leonardo Balerdi en la escuela de Fútbol Infantil “Los Porotitos” del Club Sportivo Pueyrredón de Villa Mercedes. Él es la pieza clave para el glorioso presente del futbolista que fue comprado por el equipo alemán, Borussia Dortmund. “Es Leíto para mí, ingresó al club con casi 5 años y estuvo hasta los 14. Debutó conmigo en primera división con 14 años”, cuenta con orgullo y explicó que no son 500 mil dólares limpios los que recibirá la institución por el gigantesco pase del jugador.

“Dentro del convenio, en uno de los ítems, dice que el 10% de una futura venta corresponde al club. Pero la verdad es que en una de las cláusulas del contrato se específica que el monto tope es de 500 mil dólares, no el total, ya que sería mucho más. De la cifra total además deben deducir algunos gastos administrativos, por eso no es que vamos a recibir el dinero limpio. Estamos negociando con AFA para que sea la mayor cantidad posible de dinero para la institución”, especificó Lucero y añadió que junto al resto de los dirigentes de la institución sueñan con muchas cosas.

“Entre otras cosas queremos poner césped sintético, techar y arreglar la sede. En el resto del predio vamos a hacer la cancha que corresponde para cumplir el sueño de cada hincha de Pueyrredón que es jugar de local por el campeonato de la liga, y si algún club necesita en el día de mañana, participar en los campeonatos amateur, brindarles las comodidades”, expresó y contó que la comisión directiva es muy pequeña.

Lucero afirmó que la intención de todos los que pertenecen al club es seguir creciendo para formar a las diferentes categorías. Actualmente cuentan con equipos en infantiles, infanto-juveniles, juveniles y primera división.

Además explicó que en estos días trabajan para reestructurar la cancha en la que actualmente están entrenando.

“El día de mañana la institución tendrá algo enorme que nos dejó un ex ‘porotito’. Esto es una utopía, es un sueño, para nosotros esto es inmenso. El Barcelona le ofreció 4 millones de dólares y Boca le dijo que no, después llegó la oferta de la Juventus y los alemanes caprichosos sabrán. Estoy seguro que tendrán sus frutos. Esto es una bendición para todos los que aman el deporte, lo es para Villa Mercedes, y para toda la provincia. Ahora hay que trabajar al máximo, que los profes sepan que los sueños se cumplen, que hay que buscar que se concreten”, concluyó.

Un hermoso recuerdo

“Leíto es sencillo, humilde, trabajador y como profesor lo veíamos con cierta proyección, no al nivel en el que esa, por supuesto que superó todas las expectativas. Fue un camino con mucho sacrificio, a los 14 se fue a Boca y la vida de futbolista no es fácil. Cuando se fue a Alemania le dije lo mismo que cuando se fue a Boca: que haga de cuenta que se va a un mundo desconocido y totalmente nuevo. Allá lo deportivo y lo social es todo distinto a Boca, pero en experiencia es parecido”, expresó desbordado de orgullo y siguió: “Tenemos contacto diario, pero yo no quiero molestarlo, a veces lo hago. Cuando fue suplente en la Champions, le pregunté por su experiencia allá y me contó que en Alemania a las 17, ya es de noche, que no entiende mucho el idioma; pero se va acostumbrando, le gusta y está muy bien”.

Recordó que en Villa Mercedes Balerdi jugaba de “doble cinco enganche, con cierta libertad ofensiva” y en Boca lo bajaron de central. “Estoy seguro y tengo la plena confianza de que en Alemania va a hacer lo mismo, y le va a ir muy bien, va a jugar y a brillar como jugador y como persona”, afirmó.