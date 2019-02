GEPU dio un paso en falso en La Pampa

Perdió 71 a 66 frente a All Boys, en Santa Rosa, y no pudo acercarse a los de arriba. Hoy a las 20:30 juega ante el mismo rival.

Con el pie izquierdo. Así inició la gira de GEPU por La Pampa. El viernes por la noche, en el primero de cuatro juegos que debe afrontar en la vecina provincia, cayó 71 a 66 ante All Boys de Santa Rosa. Nicolás Arese, con 16 puntos y Gustavo Acosta con 14 fueron los máximos anotadores del "Lobo"; en tanto que el base del local Antonio Manera fue el goleador del juego con 25.

El equipo dirigido por José "Pepe" Franzi no pudo darle continuidad a la racha de dos triunfos consecutivos en condición de local ante Bell y Jáchal; y con este resultado quedó con 22 puntos y un récord de 7 triunfos y 8 derrotas. Su rival lo superó en la tabla (23 pts.) aunque tiene un partido más.

Este domingo a las 20:30, All Boys y GEPU volverán a enfrentarse en el gimnasio "José Regazzoli" de la capital pampeana.



El primer tiempo fue parejo. En el parcial inicial, el local lució algo más fino y se lo llevó por 21-17. Pero GEPU se puso rápido en partido ni bien arrancó el segundo cuarto.Tras algunos minutos en donde hubo errores en ofensiva y la desventaja fue otra vez de cuatro puntos; el "Lobo" con puntos de Acosta y Sebastián Cabello dio vuelta el marcador y se retiró al descanso con victoria parcial por 33-32.

El elenco puntano sufrió el tercer cuarto. All Boys volvió con la mano caliente y tras tres tiros de larga distancia el local sacó un buen margen. Intentó la recuperación el conjunto de Franzi pero un par de "bombas" más de los pampeanos redondearon un 55-47 que sería imposible de descontar en el último cuarto.

Hubo ilusión gracias a la mano de Arese y Agustín Busso, que acertaron desde la línea de tres, y pusieron al "Lobo" a solo tres de ventaja (60-57) promediando el último cuarto; sin embargo All Boys no bajó la intensidad sobre el final y sentenció la victoria.

GEPU tiene revancha rápido. Hoy intentará traerse una victoria que le permita recuperar el cuarto puesto en la Región Cuyo. Además, le daría otra perspectiva para el próximo fin de semana cuando viaje a General Pico, en donde visitará a Pico FC y a Ferro, el viernes 22 y domingo 24, respectivamente.