Cuestionan a la Convención de la UCR por resolución "ilegal"

Las repercusiones por la decisión de la Convención provincial de la Unión Cívica Radical (UCR), de evitar las Primarias Abiertas y Simultáneas (PAS) y plegarse al frente opositor que comanda Claudio Poggi, senador nacional, siguen horas después de la convocatoria. Walter Ceballos, que se bajó de la precandidatura a gobernador, aclaró que no está en contra de la conformación del frente y que no buscará una impugnación de lo resuelto. Pero sí afirmó que el Comité Ejecutivo provincial, que preside Hugo “Pipo” Rossi, cuestiona ciertos puntos de la resolución que, según él, afectan a “la vida interna del partido” y es por eso que ordenaron un “estudio jurídico” de lo aprobado.

“Me preocupa la ilegal e ilegítima resolución que acaba de votar la mayoría de la Convención provincial, pretendiendo usurpar las facultades propias que los afiliados le confiaron al Comité Ejecutivo que preside Pipo Rossi. ¡Por ahí no es!”, afirmó en un tuit de su cuenta oficial, horas después de lo resuelto por la asamblea partidaria el sábado.

“Estoy convencido de un frente opositor, unido y popular, no estoy en contra de eso”, aclaró Ceballos en un tono un tanto más cordial a El Diario de la República. “Pero en la misma resolución sancionaron una serie de artículos que vulneran las responsabilidades, la vida interna del partido”, señaló refiriéndose, por ejemplo, a la capacidad de definir candidaturas.

Aún así, el dirigente remarcó que acatará lo resuelto por la Convención y no buscará una impugnación. Y, de hecho, recordó que ayer Rossi lo ratificó por escrito, por lo que la UCR se adherirá el frente San Luis Unido, la alianza que Poggi lanzó y de la que participa también Enrique Ponce, intendente capitalino, Libres del Sur y el PRO.

La postura de aceptar lo aprobado por la Convención, pero en disconformidad, es algo que comparte el sector de mayor experiencia del radicalismo, que hoy preside el partido pero que perdió la pulseada en la asamblea. Aunque siempre se mostraron a favor de formar parte de un frente opositor, expresaron sorpresa y molestia por cómo “les marcaron la cancha”, en palabras del presidente Rossi, al pedir evitar ir a internas y firmar una lista ya preparada de precandidatos la semana pasada.

“Nosotros planteábamos que el frente tenía que tener tres reglas básicas: un programa, reglas del juego claras y una conformación democrática de las candidaturas que tuviera este frente”, enumeró Rossi tras la derrota interna de su sector. “Indudablemente, a mí me queda acatar la decisión del órgano partidario que dispone esta situación. Cumpliré lo que me está ordenando la Convención. Pero no nos gustó que, en la conformación del frente, nos notificaran a través de los medios de comunicación de las candidaturas que se autoproclamarán sin antes habernos sentado a conversar”, apuntó.

“No nos conforma como se ha establecido la grilla en algunos departamentos”, detalló el dirigente. Y es que en la repartija no solo se quedaron fuera de las candidaturas a gobernador y vicegobernador, sino que también cedieron las cinco bancas a disputarse en el Senado provincial, la intendencia de La Toma y varias intendencias comisionadas.

“Creemos que el radicalismo se merecía más, pero acá adentro hay una realidad de quienes ya han venido sosteniendo este tipo de frente desde hace un tiempo, donde indudablemente han llegado a esta instancia con un preacuerdo que había anteriormente”, apuntó, refiriéndose a Claudio Poggi y al sector que se impuso, siempre más cercano a Cambiemos y que lideran, entre otros, Alejandro Cacace, diputado provincial. “Nosotros creíamos que el radicalismo se tenía que fortalecer y tenía que tener una mayor presencia, porque si bien no tenemos un candidato importante que mida lo suficiente, tenemos una infraestructura territorial y un soporte institucional que no tienen el resto de los partidos”, agregó.

“Son cuestiones que a veces tensionan el armado de este frente electoral. La idea nuestra es que la tarea va a ser para el futuro. Nosotros, desde nuestro lugar, tenemos que aspirar a fortalecer el partido. El frente se ha integrado con una grilla, dentro de esa grilla nosotros tenemos espacios de representación. Esto, para adentro del radicalismo, tenemos que acomodarlo”, concluyó. Son 132 candidaturas del total de 295 que tendrán los radicales en el frente, en el que se destacan el primer lugar entre los diputados provinciales y las intendencias de Villa Mercedes y Villa de Merlo. La pulseada una, vez más, será interna para lograr esos lugares.