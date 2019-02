Rosales y Filippa fueron una luz

Una verdadera fiesta. Así fue la primera edición de Potrero Night Cross Trail, organizada por Estatus Run.

Hubo más de 500 atletas —entre las pruebas 3K participativa y 10K competitiva— que llenaron de luz el camino Potrero-Estancia Grande. Mario Rosales y Verónica Filippa, ambos de San Luis, fueron los ganadores de la carrera principal.

"Fue una carrera muy bien organizada: hidratación, señalización y mucha gente por todos lados", dijo Rosales, quien además es líder de la Agrupación Los Linces, que contó con varios atletas en el Top 10 masculino y femenino.

"En San Luis no teníamos ninguna carrera nocturna. Me gustó, me pareció muy interesante porque pone en juego muchos otras habilidades más allá de la velocidad: la noche, calles de tierra con muchas piedras y sumado a eso, la pendiente. Fue una carrera diferente que disfruté", agregó Filippa, que venía de ganar los 30K del Caviahue Trail en Neuquén.

El epicentro de la prueba —largada y llegada— fue enfrente de la Municipalidad de Potrero; y desde allí los atletas tomaban el camino hacia Estancia Grande. Los que hacían la prueba 3K participativa retornaban en el acceso al sendero que desciende al río Los Molles; en tanto que los que se animaron a los 10K iban hasta la Eco Aldea y desde allí volvían formando un tren de luces que serpenteaba en las sierras.

Mario, que venía de ganar en La Toma en la carrera del Mármol Ónix describió cómo construyó una nueva victoria, que contó con 1'23" de diferencia con su escolta, Diego Barroso: "Veníamos de una pretemporada muy cargada. La carrera la planteé con la intención de sacar una diferencia en la ida porque quería volver con cierto margen para la bajada del final. Había que hacerla con precaución porque de noche es fácil caerse. Terminé muy contento porque salió todo bien".

Entre las chicas, Verónica apretó el acelerador de entrada y nadie pudo seguirla. "Hice un buen ritmo y además quedé satisfecha con el tiempo ya que la carrera tenía mucha pendiente y era exigente". Su inmediata perseguidora fue la joven Lucía Juárez, que cruzó la meta a 3'35" de la líder.