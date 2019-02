El chileno Manuel Pellegrini destrozó a Juan Román Riquelme

El ex entrenador del Villarreal de España reflotó una vieja pelea futbolera con quien fue su dirigido y lo tildó de inmaduro.

El chileno Manuel Pellegrini, ex entrenador de Villarreal de España, dijo que Juan Román Riquelme no llegó a ser un jugador "top" a nivel mundial, porque tenía "otros problemas", como "falta de madurez".



El actual técnico de West Ham United, que se desempeña en la Premier League inglesa, afirmó en una entrevista al diario británico The Independient que el ex enganche argentino, hoy de 40 años, "quería ser número uno y hacía estupideces".



Para calmar las aguas, el ingeniero Pellegrini, ex DT de San Lorenzo y River en la Argentina, destacó no obstante las virtudes futbolísticas del ex futbolista de Boca Juniors: "Como jugador puede hacer lo que quiera. Puede jugar en cualquier liga que quiera", destacó.

Por último, el director técnico -de 65 años- elogió a Riquelme y ratificó que "con sus cualidades, puede jugar ahora donde él quiera".