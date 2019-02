La complejidad humana

A millones de personas no les interesa lo que ocurre con Shamima Begum. Millones de personas no saben quién es. Y a pesar de los que desconocen su vida, y a pesar de los que hacen silencio, su historia define, en muchos aspectos, la historia de este mundo. En este lugar. Ahora.

Una joven de 19 años, que en 2015 viajó a Siria para casarse con un combatiente del grupo yihadista Estado Islámico y fue desposeída de su nacionalidad británica. Un rompecabezas de estos días, después que Bangladés le negara la ciudadanía.

Shamima vive en un campo de refugiados de Al Hol, en el nordeste de Siria, y deseaba retornar al Reino Unido, pero las decisiones anunciadas por las autoridades británicas y las de Bangladés, dejaron su situación cubierta bajo un manto de incógnita.

“Estoy un poco conmocionada. Es un poco perturbador y frustrante. Me parece que es un poco injusto para mí y mi hijo”, afirmó la joven tras el anuncio de que el gobierno británico decidió quitarle el pasaporte. Hace unos días, Begum dio a luz a un niño en el campo de refugiados. Había tenido otros dos bebés en Siria pero murieron.

El ministro del Interior británico, Sajid Javid, dio a entender después que el bebé podría ser ciudadano británico. “Los niños no deben sufrir. Así que si un padre pierde su ciudadanía británica no afecta a los derechos de su hijo”, afirmó ante el Parlamento.

Shamima dijo no entender “por qué mi caso es diferente” al de “otras personas (que) son enviadas a Reino Unido”. Y afirmó que, dado que su marido -actualmente prisionero de las kurdo/árabes Fuerzas Democráticas Sirias (FDS)- es holandés, “tal vez pueda pedir la ciudadanía en Holanda. Si lo envían de vuelta a la cárcel en Holanda, puedo esperarlo mientras está en la cárcel”.

Los expertos consideran que Begum tiene pocas posibilidades de ser aceptada, ya que primero debería, entre otros estrictos requisitos, demostrar que su matrimonio es válido.También tendría que “demostrar que no representa una amenaza real y grave para el orden público en Holanda”, dijo Carolus Grutters, del Centro de Derecho Migratorio de la Universidad de Radboud. “Esta puede ser una cuestión políticamente delicada”, agregó.

En medio de la conmoción por la retirada de la nacionalidad británica, el abogado de la familia, Tasnime Akunjee, afirmó que Begum, cuyos padres son originarios de Bangladés, nació en Reino Unido y nunca tuvo pasaporte bangladesí.

De inmediato Bangladés salió al paso de esa posibilidad y cerró la puerta. “Bangladés anuncia que Shamima Begum no es ciudadana bangladesí. Es una ciudadana británica de nacimiento, y nunca solicitó la doble nacionalidad a Bangladés” informó la Cancillería.

El caso de Begum conmocionó en los últimos días a Reino Unido, sacudido en 2017 por una serie de atentados reivindicados por el EI. La joven afirmó que no lamentaba haber huido a Siria cuando tenía 15 años, junto a otras dos adolescentes de su escuela en el este de Londres, y calificó el atentado de Manchester, que dejó 22 muertos en mayo de 2017, de “represalia” a los ataques de la coalición occidental contra el EI.

La decisión del gobierno británico fue notificada mediante una carta de Javid a la familia. “Es una herramienta poderosa que solo puede ser usada para mantener a los individuos más peligrosos fuera de este país y no la usamos a la ligera”, afirmó el ministro.

Reino Unido puede retirar el pasaporte a uno de sus ciudadanos si considera que es una decisión de “interés general” a condición de que esto no lo convierta en apátrida, conforme a la convención de Nueva York del 30 de agosto de 1961.

Shamima aseguró: “Tengo una sola nacionalidad, y si me la quitan no tendré ninguna. No creo que ellos puedan hacer eso”.

El caso de Begum ilustra la disyuntiva a la que se enfrentan los gobiernos europeos, al tener que optar entre prohibir el retorno de sus nacionales yihadistas por motivos de seguridad o permitirles que regresen y procesarlos.

También ilustra la complejidad humana de esta época.