Advierten que el carnet de conducir digital no tendrá vigencia en la provincia

Ante el anuncio del gobierno nacional de implementar una licencia de conducir digital que se puede usar, en teoría, en el celular, Diego Ochoa, jefe del Programa de Seguridad Vial, informó que en los controles viales dentro de los límites provinciales solo exigirán el carnet de plástico tradicional. Además destacó que el sistema es una "imposición" de Nación. "San Luis no va a resignar jurisdicción provincial, ni tampoco lo harán los municipios", advirtió Ochoa, quien resaltó que las comunas generan sus propias credenciales y que el cambio les quitaría autonomía.

Asimismo manifestó que a ninguna de las provincias se las informó sobre el nuevo sistema digital. "Esta iniciativa no fue consultada por Nación a los representantes del Consejo Federal de Seguridad Vial. Hay un gran 'alboroto' porque no se debatió, simplemente fue impuesto", comentó el funcionario y subrayó que en San Luis solo tendrá validez el carnet de conducir tradicional.

"Esto está pensado con un criterio unitario y no federal. Tampoco se tuvieron en cuenta los distintos problemas que podemos llegar a tener.

Por el momento no hay manera de implementarlo, no porque no se pueda, sino porque no les conviene al resto de las provincias y ninguna quiere resignar autonomía", enfatizó Ochoa y agregó que también implicaría una inversión en nuevos equipamientos. "Esto es pasarnos por arriba", precisó.

El funcionario hizo hincapié que incluso Mendoza, que tiene el mismo signo político que Nación, no está de acuerdo con esta medida. "Esto está pensado para Capital Federal más que para el resto del país. Ni los que están del mismo lado coinciden con ellos", precisó.

Según José Nievas, director de la Policía Caminera, el único documento que hoy se recibe de manera digital en los controles es el del seguro del automóvil.

En Mendoza

Mendoza es una de las provincias que hasta el momento no implementará la licencia de conducir digital, sino que será un complemento a la credencial real. Según cita el diario "Los Andes", la idea es que "dentro de un tiempo" pueda presentarse en los controles sin la necesidad de tener la real.

El detalle es que tanto la ley nacional como la provincial establecen que es el carnet físico el que debe exhibirse ante la solicitud de algún efectivo policial, algo que no ocurre -por ejemplo- con el comprobante de pago del seguro. Para estos casos, la norma provincial aclara que tiene validez el comprobante virtual.

Aseguran que para que entre en funcionamiento, Mendoza y otras provincias deberían iniciar una reforma normativa que permita la validez de la documentación virtual.

En Tucumán, Enrique Romero, subsecretario de Tránsito y Transporte de la Municipalidad, dijo en una entrevista a "La Gaceta" que "el carnet de conducir virtual entró en vigencia de forma prematura y no está perfeccionado".

También destacó que uno de los principales problemas que tendrán a futuro para aplicar el sistema es la falta de señal telefónica entre las localidades, y agregó que en caso de pedir el carnet será "complementaria al resto de los papeles. Al momento de los controles se necesita la licencia física y el DNI. No podrá remplazar al resto de la documentación y comprobantes", aclaró.