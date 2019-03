Cristina Ghione: "Cantar es muy liberador y sobre todo hacerlo con otros"

Cristina Ghione es compositora e intérprete musical y trabaja en la Secretaría de la Mujer hace cuatro años luego de ser convocada para trabajar con las mujeres víctimas de violencia de género. Su primera tarea fue armar talleres de canto para que esas mujeres pudieran quitarse los miedos y dolores que habían sufrido por acción de la violencia que ejercían sobre ellas sus compañeros.

Y su reciente tarea fue intentar lo mismo en un taller con las internas de la Penitenciaría que están alojadas en el pabellón cuatro de mujeres. El resultado fue muy positivo porque con una veintena de ellas pudo grabar un CD con cuatro canciones cuyas letras fueron escritas por las propias mujeres.

Lo primero que explica sobre su trabajo es que “cantar es muy liberador y sobre todo poder hacerlo con otros. Porque no importa tanto si sale muy afinado, sino que todas están haciendo algo juntas para ellas mismas”.

Ghione contó que “con ese primer grupo de mujeres que habían sufrido violencia hicimos un trabajo que constaba en que ellas escribieran textos y yo los transformaba en canciones. Como vimos los buenos resultados que les generaba, después propusimos venir a la Penitenciaría para hacer la misma tarea con las internas. Así fue que logramos grabar con ellas unas canciones y por eso el pasado viernes 8, les regalamos ese CD que armamos juntas”.

La compositora dijo que “fue un trabajo muy lindo y lo que sucedió fue que cada mujer escribió algunas frases que después yo las transformé, porque tengo experiencia en escribir música para espectáculos hace mucho tiempo, en formato de canciones. Y los armamos sobre melodías conocidas como por ejemplo las de 'Maluma' para que las chicas pudieran cantarlas de manera sencilla”. Y señaló que “los temas hablan de lo que les pasa a ellas ahí adentro, de la libertad perdida y de los sueños que todavía quieren concretar”.

La mujer dijo que “trabajar este taller con las internas no es igual a otros que hemos realizado. Porque por ejemplo, al terminar una jornada nosotros nos vamos a casa y ellas se quedan en el mismo lugar donde estuvimos ensayando. Por eso la pregunta que yo les hacía era qué querían que supieran afuera de ellas. Entonces me hablaban de la libertad, los errores y de pensar las cosas mil veces antes de hacerlas. Un poco de esto refleja cada canción”.

De los cinco meses que estuvo en contacto con las internas, Ghione contó que “la historia que más me atrapó fue la de una chica boliviana que ya no está acá. Ella llegó al país con su pareja y su bebé, pero al mes de entrar hubo un accidente con su hijo y cayeron presos su compañero y ella. Apenas asumió el cargo, Adriana (Bazzano) se enteró de este caso y como vio que nadie le prestaba la debida atención, solicitó entrevistarse con ella y así supo que había sido víctima de violencia por parte de su pareja”. También contó que “luego de todo lo que se pudo hacer desde la Secretaría de la Mujer, se logró activar un juicio y ahora ella pudo volver a su patria con su bebé. Esa fue la historia que más me conmovió”.

En este espacio indicó que “no hablamos de porqué están allí, sino que trabajamos con la realidad que ellas viven día a día y nos juntamos a cantar pensando en la esperanza de salir. Que la libertad llegará cuando sea el momento”. Pero admitió que no fue sencillo: “Debo ser sincera, es un trabajo difícil hasta que se logra que te tengan confianza. Cuando se establece el vínculo, que es lo más difícil de lograr, ahí es cuando salen las mejores canciones”.

La docente explicó que ella solo podía dar el taller una vez por mes “por eso tardó más tiempo en tomar confianza. Aunque para haber sido solo cinco encuentros, el resultado fue más que óptimo. Y terminó siendo un trabajo muy hermoso, no sin dificultades, porque tuvieron que entregarse a alguien que no sabían quién era y además no tenían ninguna obligación de hacerlo", dijo.

"Creo que esto es lo que les da la música, la posibilidad de cantar juntas, que es una de las pocas actividades que pueden hacer todas: cantar y contar historias”.