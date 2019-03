Poca oferta para los huevos de Pascuas

La crisis y los costos condiciona la demanda y provoca cambios en la comportamientos de vendedores y compradores. Un ejemplo es que los supermercados decidieron retrasar la oferta de los clásicos huevos de Pascuas. En un sondeo que realizó el Diario de la República por tres locales, pudo comprobar que solo uno presenta una gran variedad de ofertas, mientras que los restantes todavía no exhiben los productos.

La tradición asociada con la Semana Santa persiste, pero comprar el tradicional chocolate para celebrar es cada vez más difícil. En promedio el precio de los huevos de Pascuas aumentó alrededor de un 50 por ciento. Un "Kinder" de 150 gramos el año pasado estaba a 319 pesos, mientras que hoy ese mismo sale 490. La presentación de "Bon o Bon" de 55 gramos costaba 99,57 y actualmente está a 154 pesos. El más económico es 22 gramos de la marca "Alteza" y sale 20,97.

Parada en la góndola del Vea estaba Neli Quiroga, quien no salió de su asombro al ver los precios. "Realmente están muy caros. Me parece que este año vamos a poder comprar muy poco", dijo la mujer, quien destacó que antes de llevarse alguno prefiere recorrer los otros supermercados para comparar precios y después decidir.

El Vea solo ofrece dos variedades, el tradicional "Kinder" de 150 gramos que en su interior trae la famosa "sorpresita" para los más chicos y cuesta 490 pesos. También cuentan con la marca internacional "Gran Rocher" de 390 gramos. Esta opción puede ser para compartir pero hay que desembolsar unos pesos más, ya que su valor es de 690 pesos. De más está decir que al romperlo se encontrarán con los pequeños bombones tradicionales de la marca.

Los papeles luminosos de los huevos llaman la atención de todos los clientes, pero al momento de llegar a las estanterías salen disparados con los carritos. Otros, prefieren ni pasar cerca para no llevarse una desilusión. Luciana Alvares, clienta del Aiello, manifestó que el año pasado decidió ponerse el delantal y fabricarlos ella misma. "Cada año es más difícil poder comprar uno.

Creo que éste, también tendré que hacerlos yo", manifestó Luciana y agregó que además ofrece en su barrio para ganarse unos pesos más. "Me parece que van a vender bastante poco los súper. El dinero no alcanza y los precios están por las nubes".

La tradicional cadena de súper de San Luis es la que más variedad de tamaños ofrece. Se pueden conseguir desde lo más pequeños de 22 gramos hasta 210 gramos. El más económico es el "Alteza" de 20,97, y el de mayor valor es el "Bon o Bon" a 556,97 pesos.

Las marcas que presentan los huevos en 55 gramos son: Kinder Toy Storie de 149 pesos, al igual que el conejo de "Bon o Bon" a 119,97 pesos. También está el de 100 gramos de Georgalos a 142,97 o el "Bon o Bon "de 110 a 284 pesos. En 120 gramos se puede conseguir el "Cofler de almendras" a 355,97, mientras que el "Águila" del mismo tamaño a 334 pesos. Para los fanáticos de los confites rocklet también ofrece uno de 125 gramos a 354,97 pesos.

"Voy a esperar hasta la última semana antes de Semana Santa para poder comprar. Muchas veces hacen ofertas y conseguís 2x1, espero que este año las hagan, porque de no ser así no creo que muchos puedan llevarse uno", manifestó Olga Prat, quien anotaba los precios para no olvidarse.

El único que hasta el momento no tiene exhibido huevos de chocolate es el supermercado Carrefour.