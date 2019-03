Valentín Aguirre, con Dodge, se llevó la segunda del año

El arrecifeño Valentín Aguirre, con Dodge, obtuvo su primera victoria en el Turismo Carretera, al imponerse de punta a punta en la segunda carrera del año, desarrollada en el autódromo de Centenario, en la provincia de Neuquén.

Aguirre, de 22 años (nació el 25 de noviembre de 1996), superó al rionegrino José Manuel Urcera (Chevrolet), y al entrerriano Mariano Werner (Ford), al cabo de las 30 vueltas de la final pactada a 30 giros al trazado de 4.380 metros.

Detrás se ubicaron el balcarceño Santiago Mangoni y el platense Gastón Mazzacane, ambos con Chevrolet; el loberense Jonatan Castellano (Dodge) y el tandilense Leonel Pernía (Torino).

Completaron los diez primeros el saltense séptuple campeón, Guillermo Ortelli (Chevrolet), el lanusense Emanuel Moriatis (Ford) y el marplatense Christian Ledesma (Chevrolet).

Las tres series clasificatorias del TC, a cinco vueltas cada una, las ganaron Aguirre (Dodge), Matías Rossi (Ford) y Urcera.

El de Del Viso, Matías Rossi, debía ocupar el mejor lugar de largada en la final, ya que su serie fue la más rápida, pero antes de salir su Ford tuvo un problema eléctrico y no arrancó, y tuvo que partir último de la calle de boxes.

El actual monarca, el arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet), largó desde el fondo de la grilla porque en su serie culminó muy atrás, y todo el fin de semana no le encontró la vuelta a su auto.

Aguirre tomó la punta con buen ritmo tras la largada, seguido por Urcera, y detrás se formó un interesante pelotón, pero sin demasiadas alternativas como para inquietar a Aguirre.

A partir de la novena vuelta comenzaron a ingresar a boxes para el cambio obligado de neumáticos trasero y delantero derechos, pero eso no alteró la marcha firme del joven Aguirre que ganó de punta a punta.

En TC Pista, la final a 30 vueltas la ganó el chubutense Mario Valle (Chevrolet), y fueron sus escoltas el neuquino Lautaro De la Iglesia (Ford) y el bonaerense de Ferré Santiago Álvarez (Dodge).

Disputadas dos competencias del campeonato de TC, está al frente de las posiciones Urcera, con 78.5 puntos; seguido por Werner (77.5) y Aguirre (75.5).

Luego se ubican Ortelli (Chevrolet), 72.5; Pernía (Torino), 67.5; Castellano (Dodge), 63.5; y Facundo Ardusso (Torino), 59.

La tercera fecha del calendario de TC, se disputará el 31 de marzo en el autódromo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.