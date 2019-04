Zabala Chacur cruzó a Marcos Peña: "San Luis no tiene déficit"

La ministra de Hacienda dijo que las cuentas de la provincia siguen con superávit.

La ministra de Hacienda de San Luis, Natalia Zabala Chacur, salió al cruce de Marcos Peña tras escuchar las declaraciones que el jefe de Gabinete realizó en el Congreso sobre la situación de la provincia de San Luis donde, entre otras definiciones, aseguró que San Luis tiene déficit. "No sé si es mala intención o está mal asesorado, pero eso es totalmente mentiroso. Aún no se venció el plazo constitucional para presentar las Cuentas de Inversión del año 2018, pero puedo anticipar que la provincia cerró con superávit primario. Por lo tanto, eso de que tenemos un déficit primario de 1200 millones de pesos es una mentira o un mal asesoramiento o entre las 24 jurisdicciones se le confundió San Luis", dijo la Ministra.

Zabala Chacur también cuestionó las afirmaciones de Peña sobre los recursos que recibe la provincia. "Dijo (Peña) que la Nación financia el 75% del gastos de San Luis. Si fuera así debería haberse reflejado en los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) y no hemos recibido nada. Peña confunde financiamiento de la Nación con los recursos coparticipables que son de las provincias. La Nación a San Luis no le ha financiado nada. Si él cree que la coparticipación son recursos nacionales, está equivocado porque son recursos de las provincias delegados a la Nación. Creo que el jefe de gabinete debería saber un poquito de historia para conocer cómo nace la coparticipación.

La Ministra recordó que las obras sobre las rutas 7, 146 y 147, que Peña también mencionó como logros del macrismo, son trabajos que se iniciaron en los gobiernos kirchneristas y que "ellos demoraron". Y también señaló que pese a los constantes reclamos, el aeropuerto de San Luis no ha recibido inversiones, en especial la instalación del radar necesario para que las aeronaves puedan aterrizar o despegar con mal tiempo. "Nos hemos cansado de pedir los radares y nunca los pusieron. Los propios puntanos son testigos: si hay neblina o lluvia, de San Luis los aviones no salen o no aterrizan.

"En síntesis —agregó— yo les puedo asegurar que la provincia de San Luis no tiene déficit, que la cuenta de inversión va a ser superavitaria y que el 75% de los recursos no son nacionales, sino que son provinciales que provienen de la coparticipación.

Zabala Chacur se lamentó además de la conducta que mostraron los diputados nacionales que representan a San Luis que "se quedaron callados". Y dijo que es "grave" que el propio Jefe de Gabinete de la Nación haya aportado al Congreso datos que son inexactos.

"Se siente impotencia no poder decir la verdad sobre San Luis y que nos quieran dejar mal parados a nivel nacional. Lo mas grave es que está mal asesorado y que de esta manera se hace difícil que sea creíble el resto de su discurso en la Cámara de Diputados", cerró.