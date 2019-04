Wikileaks denunció una operación contra Julian Assange

Desde la página de filtraciones, Wikileaks, creada por el australiano Julian Assange, denunciaron que los archivos de audios, videos y fotografías de los exámenes médicos y reuniones de Assange, así cómo fotocopias de notas del abogado del periodista australiano, fueron tomadas clandestinamente dentro de la Embajada ecuatoriana en Londres.

Kristinn Hrafnsson, periodista islandés y nuevo director del portal Wikileaks, afirmó en una rueda de prensa que "Cámaras de seguridad fueron usadas para monitorear cada movimiento (de Assange) y cada una de sus reuniones con visitantes". Además en declaraciones con The Associated Press (AP) dijo que: "Si el presidente Lenin Moreno, quiere terminar ilegalmente el asilo para encubrir un escándalo de corrupción, la historia no terminará bien".

El 4 de abril, Wikileaks filtró que, por medio de dos fuentes de alto nivel que poseen dentro del estado ecuatoriano, "Julian Assange será expulsado en un plazo de horas o días" utilizando el escándalo de los INA Papers como pretexto, y agregaban que el gobierno de Moreno ya poseía un acuerdo con el Reino Unido.

Según el informe de la policía metropolitana del Reino Unido se confirmó que Assange fue arrestado en relación con un pedido del gobierno de Estados Unidos. Pasado el mediodía en el Reino Unido, Assange se presentó frente a un tribunal y se declaró "inocente" por no entregarse a las autoridades suecas en el 2012 y tampoco se declaró culpable de violar las condiciones de su libertad bajo fianza durante ese año.

Fuente: Wikileaks