Estudiantes ya conoce a su primer rival en su sueño de ascenso

Con los descensos concretados de Gimnasia y Tiro de Salta y Juventud Antoniana, el equipo de Héctor Arzubialde jugará frente a Chaco For Ever, que estuvo a punto de meterse en el pentagonal final.

Estudiantes ya le puede poner un escudo y un nombre al primero de varios rivales que deberá sortear si quiere pensar en el segundo ascenso a la B Nacional. Se trata del popular Chaco For Ever, permanente animador de los torneos de ascenso en el noreste del país.

Los partidos están pautados para el martes 16 en “El Coliseo” y el domingo 21 en el estadio Juan Alberto García en Resistencia, a unos 1160 kilómetros de San Luis.

“El Negro”, como se conoce popularmente a Chaco For Ever, quedó en las puertas de pelear por el primer ascenso, no accedió al pentagonal final solamente por diferencia de gol.

Será un rival duro para Estudiantes que trabaja en recuperar a su goleador Juan Amieva, carta decisiva de ataque que sufrió la lesión en una clavícula. Por otra parte sabe que no podrá contar con Facundo Simioli que se rompió los ligamentos de la rodilla y fue operado con éxito.