Ordenaron retirar de mercado una mecedora que provocó la muerte de al menos 30 bebés

El grupo estadounidense Mattel anunció el viernes el retiro de 4,7 millones de sillas de bebé de la marca Fisher-Price en el mercado mundial, luego de que las autoridades de Estados Unidos señalaran que provocaron al menos treinta muertes en una década.

Fisher-Price "anuncia el retiro voluntario de todas las unidades del Rockn Play Sleeper debido a los casos reportados de muertes de niños mientras se encontraban en el columpio ( ...) sin estar atados", escribió Fisher-Price en su cuenta de Twitter, agregando que el retiro estaba alineado con la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos.

El 5 de abril, el ente emitió una advertencia sobre el producto, evocando la muerte de 10 bebés desde 2015 "después de que los bebés se hubieran girado boca abajo o de costado, sin estar atados", por las correas de la silla.

Según Fisher-Price, la comisión pidió a los consumidores que dejen de usar la silla a los tres meses de edad, o "tan pronto como (los niños) empiecen a saber cómo darse la vuelta".

El viernes, el fabricante y la comisión finalmente anunciaron el retiro del producto. El segundo esta vez aludió a la muerte de "más de 30 bebés" desde que se inició la comercialización del modelo en 2009, y solicitó a los padres que dejen de usar el producto "inmediatamente".

#Recall: 4.7 Million @FisherPrice Rock ‘N Play Sleepers Due to Reports of Infant Deaths. Stop using the product and contact Fisher-Price for a refund or voucher. CONTACT: 866-812-6518 or https://t.co/qcX9yJ7hHz. Full recall notice: https://t.co/opDScutIgK pic.twitter.com/DCIqrTjpun