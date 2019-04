Un buen plan: River jugará en La Pedrera en vacaciones de invierno

De a poco se comienzan a conocer detalles de la llegada del Campeón de América a San Luis, es que desde la victoria del equipo de Gallardo el miércoles por 32 avos de final frente Argentino de Merlo, las expectativas de los fanáticos puntanos crecieron el doble.

Según adelantó la jefa del Programa Deportes, Cintia Ramírez, el “Millonario” jugará en La Pedrera entre el 15 y el 17 de julio, es decir, en los tres primeros días de las vacaciones de invierno en San Luis y en varias provincias argentinas.

Teniendo en cuenta la popularidad de River, sumado a que el rival es Gimnasia y Esgrima de Mendoza, uno de los equipos grandes de esa provincia, es fácil adelantar que las gradas del estadio más moderno del país estarán prácticamente colmadas.

“Básicamente, tenemos que cumplir con el reglamento que AFA nos pide, como es un partido oficial, no podemos salirnos mucho del escenario de lo que se ha visto en otras provincias. Tenemos que respetar ciertas cláusulas que tiene estipulada la Copa Argentina”, expresó la jefa del Programa Deportes, y también adelantó: “Vamos a programar un sorteo provincial para que 10 chicos alcanza pelotas tengan la posibilidad de llegar a cumplir el sueño de estar cerca del equipo. La verdad que a todos los chicos fanáticos de River les gustaría y eso es lo que ya estamos programando también vamos a hacer que los jugadores puedan brindarle a los chicos alguna charla o clínica muy breve, alguna dedicatoria que puedan sacarse fotos más allá de todo lo que tenga que ver con el partido que no podemos tocar, queremos aprovechar a River lo mejor posible. Todavía no podemos adelantar mucho, pero ahora que ya nos confirmaron que el 'Millonario' va a estar en San Luis vamos a programar sorteos de entradas y muchas cosas para que toda la provincia puedan aprovechar esta oportunidad”.