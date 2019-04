Estudiantes perdió y le puso punto final a su sueño de ascenso

El “Verde” puntano cayó 1 a 0 con Chaco For Ever en Resistencia, por la segunda etapa de la Reválida en busca del segundo ascenso. Gaspar Triverio a los 3’ del segundo tiempo marcó la única diferencia del encuentro. Ahora ya no quedan equipos de San Luis en la competición.

Estudiantes de San Luis cayó por la mínima ante Chaco For Ever y se quedó sin chances de seguir avanzando en Reválida del Torneo Federal A. Gaspar Triverio a los 3’ del segundo tiempo en el partido de vuelta marcó la única diferencia entre ambos equipos en 180 minutos que duró la serie.

Desde el arranque del partido, el local mostró una imagen diferente a la que había dejado el martes en San Luis, salió decidido a llevarse la victoria, tal es así que en los primeros 15’ estrelló dos disparos en el travesaño del arco de Germán Montoya.

Con el correr de los minutos el equipo puntano se acomodó, le disputó la tenencia de pelota a Chaco For Ever y tuvo una buena chance en los pies de Juan Amieva que no pudo definir ante el arquero Canuto.

La segunda mitad comenzó marcada por el gol de Triverio que aprovechó un centro desde la izquierda, y un choque entre Montoya y Facundo Quiroga y solo tuvo que empujar la pelota a la red.

Por necesidad, Estudiantes fue a buscar al menos el empate que lo lleve a la definición por penales, pero no tuvo puntería y chocó contra el buen trabajo del arquero Canuto.

Final para el sueño de Estudiantes que se esperanzaba con la chance de seguir en carrera. Ahora le resta esperar que se defina la fecha del partido de Copa Argentina frente a San Lorenzo de Almagro y comenzar a pensar en el próximo Torneo Federal.