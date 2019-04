Sergio Frías, con la cabeza en el Mundial de Bahrein

Entre los 15 jugadores de la Selección U21 de vóley que están concentrados hace ocho días en el centro deportivo de la Universidad de La Punta, emerge Sergio Frías, el puntano de 2,02 metros que está entre los elegidos por el DT Martín López, para el Mundial de Bahréin, que se jugará entre 18 y el 28 de julio.

“Es una alegría y una experiencia única. Tengo muchas chances de ir al Mundial”, cuenta el puntano de 20 años, que tiene su familia en el barrio Gastronómico y una historia deportiva muy particular.

"Jugaba al fútbol en la CAI San Luis, soy categoría 1999 y estuve en el club durante seis años. Era marcador central y después me pusieron de delantero, de 9, pero metí dos goles en seis años. Era malísimo", recuerda entre risas.

Sergio veía que el fútbol le era esquivo y en la escuela empezó con vóley. Fabio Irustia, DT de Lafinur y presidente de la Federación Provincial de Vóley, lo vio jugar y automáticamente lo invitó.

Así comenzó a pasar la pelota del otro lado de la red, a más de 2,43 de altura. Pero todo fue tan meteórico que a los cinco meses se fue a Buenos Aires, a una convocatoria de la Selección. "Me vio el técnico del club Ciudad y me invitó. Era jugar y estudiar, pero mis viejos no querían, sobre todo mi mamá. Es que soy hijo único", remarca Sergio, con nostalgia pero con certezas: "Fue y sigue siendo una experiencia muy linda. Se me abrieron muchas puertas. En 2018 jugué el Sudamericano y fui campeón Metropolitano”.

Martín López, entrenador del puntano en la Selección, dice de Sergio: "Es un jugador de otra categoría, sumó mucha experiencia en la A2, lo seguí el año pasado en el Sudamericano y fue determinante. Depende de él seguir con un crecimiento importante”, resumió el entrenador, que tiene en Frías a un bloqueador implacable.