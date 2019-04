Leandro Cruciani Esteves presenta su muestra “Las Alas del Destino”

Desde este martes, y durante un mes, estará expuesta la muestra “Las alas del destino”, de Leandro Cruciani Esteves, fotógrafo del equipo periodístico de El Diario de la República. La inauguración será a las 18, en el Espacio Visual José La Vía, del Archivo Histórico.

Las 20 fotos expuestas son el resultado de un trabajo que Cruciani concretó en un mes en la cárcel provincial. “Todo nació a través de la curiosidad, de conocer un mundo al que no tenemos acceso”, contó el fotógrafo, atento al pedido del Programa Cultura, y para el cual Cruciani no quiso hacer un repaso entre varias fotos, sino enfocar en una temática en particular.

Cuando le propusieron la muestra, Leandro recordó aquella vez que entró por primera vez en la Penitenciaría para cubrir un partido de rugby entre internos.

Fanático del cine, Cruciani comparó la idea previa y en cómo se ve la cárcel desde el exterior, con películas como “Sueños de libertad” o “Milagros inesperados”. “Es parecido a lo que uno espera, pero no lo podés imaginar”, sintetizó.

Para cada una de las instantáneas logradas, Cruciani tuvo la buena predisposición de todos los involucrados, incluso con los que no quisieron mostrar su rostro. Frente a la lente de la cámara hubo modelos casuales y detrás el fotógrafo contó con una guardia permanente en su excursión carcelaria.

“Lo expuesto es el resultado de mi curiosidad por ver algo que cotidianamente no se puede, y darle un costado artístico sin exagerar los recursos, porque lo modifiqué lo menos posible”, concluyó el fotógrafo.