Igual “San Luis abraza a todos”

Es mandato de la Constitución de la Provincia de San Luis: “Cada Cámara abre sus sesiones ordinarias con aviso al Poder Ejecutivo… debiendo invitar al titular del Poder Ejecutivo a la sesión inaugural, a los efectos de dar cuenta del estado de la Administración.”

Y efectivamente así sucedió. Se describieron en cada rubro acciones concretas de gestión, y profundas consignas que señalan una ideología, principios, valores y pensamientos políticos claros. Incluso fuertes convicciones personales. Hay que saber valorar la sentida mención de la Gesta de Malvinas y sus héroes, hay que destacar la política de refugiados.

En Seguridad: No es menor que se descarte la mano dura, y no se haga foco en penas o sanciones. Es ir profundo mencionar la desigualdad social, la fractura del grupo familiar, la deserción escolar, la falta de oportunidades, la proliferación de la droga. Es marcar a fuego una forma de leer la realidad. Es interesante ver cómo, con mucho respeto, se le pide a la Justicia otra celeridad. Cómo no se descuidan las fuerzas policiales y se promete a la brevedad una necesaria inversión en equipamiento.

En Educación, fueron muchos los conceptos, valga la mención a las Escuelas Generativas y al esfuerzo en materia de tecnología. Véase aquí la coherencia y la evolución de los conceptos. Aquellas originales “tres C” (computadoras, conectividad y capacitación) que dieron origen al Proyecto hoy son dispositivos, conectividad y formación. Una conectividad acorde a las herramientas y a los tiempos. En la correcta lectura de esta transformación está la impactante realidad tecnológica de la Provincia.

En Salud, están las obras mencionadas de notable envergadura y con una cuantiosa inversión en equipamiento de última generación. Invertir en este rubro es gobernar priorizando la vida de las personas. El gesto de transformar la Residencia Oficial de la Gobernación en un Centro Oncológico (a inaugurar en mayo) es una decisión de altísimo nivel que el tiempo y la historia sabrán colocar en su justa dimensión. Hoy alguna mezquindad, cierta miopía y alguna corta generosidad privan a la sociedad de una consideración más pertinente. Para beneficio de los abuelos, la acción directa de Laboratorios Puntanos.

En materia de Justicia Social y de distribución equitativa de los ingresos valió la pena la detallada mención en tan alta circunstancia institucional, de los aumentos de salarios a la Administración Pública, y todo lo referido a beneficios, categorizaciones y designaciones en Planta Permanente. Todos los incrementos en los beneficios que el Gobierno tiene la obligación de otorgar en un sincero combate de la pobreza, tuvieron su capítulo. En la Argentina de la desesperación monetaria y financiera, el impulso al consumo interno encontró su refugio. Todo con orden y bajos las pétreas normas de la administración provincial.

Respecto de la situación económica del país, las definiciones fueron simples, cortas, precisas y contundentes: Paupérrimo Producto Bruto Interno, inflación galopante, deuda pública escandalosa, dólar indomable, tasas de interés altísimas, el Fondo Monetario Internacional trazando un futuro cada vez más incierto. Cada argentino debe 6.914 dólares, entonces “no nace libre” (Jean Jacques Rousseau y su “Contrato Social”) y entonces surge nítida la diferencia y se potencia el ejercicio de soberanía en San Luis.

Y todo el final para los jóvenes. Qué placer escuchar una advocación tan seria y tan fundamentada al imprescindible imperio de la juventud en las decisiones y en los espacios de poder. Dicho y hecho con la verdad. Como realización y no como demagógica y ridícula expresión de falsos deseos.

Y salvo una joven senadora que representa, en soledad, al Gobierno y al Pueblo de San Luis en el Congreso, faltaron los legisladores nacionales. Descomedido gesto de desprecio institucional. Ellos se lo pierden….

El Gobernador cumplió con la Constitución, rindió cuentas, dijo, definió, sentenció y marcó camino para algunos años más de muy buen gobierno. Ah…igual “San Luis abraza a todos”.