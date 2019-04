Woelflin, el padre de las fieras

Roberto Woelflin, el rosarino que dirige la Selección Menor de Voley Femenino, es un hombre detallista. No solo está atento al juego, la estrategia, la técnica y la carga física del plantel. También apunta cuando es el momento de hidratarse y marca el abrigo en las pequeñas pausas para evitar que alguna chica se enfríe demasiado y pueda enfermarse. Exige y cuida. Es el padre de las fieras.

—¿Cómo eligen a las jugadoras?

—Con este grupo trabajamos desde hace cuatro años. El primer año nos dedicamos a observar por todo el país. A través de las federaciones, recorrimos las provincias. Estábamos uno o dos días en cada lugar, entrenábamos, las medíamos y hacíamos toda la captación. A partir de una buena base de datos empezamos a concentrar, verlas más de cerca y a conformar este grupo que hoy tenemos.

—¿De qué provincias son las chicas?

—Hay de todo el país. De provincias como La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba. No me quiero olvidar de ninguna pero es un equipo federal.

—¿Cómo surgió la posibilidad de hacer la preparación en San Luis?

—Nuestro mánager, Víctor Ríos, se contactó con un profe de acá que conoce. Él hizo los contactos con la Secretaría de Deportes y a partir de ahí se abrió la posibilidad de venir a concentrar. Estamos muy bien acá, muy contentos por las condiciones y las cosas que nos han brindado.

—¿Cómo son los entrenamientos?

— Normalmente hacemos doble turno, pero no todos los días. Cada cuatro entrenamientos seguidos les damos uno de descarga. No es que no hacemos nada, hacemos reuniones, vemos videos.

— ¿Trabajan con la base que ganó el Sudamericano?

—Acá faltan cuatro chicas que están jugando las finales de la liga y por eso no las trajimos. Pero el resto, hay una parte del grupo que salió campeón, otra de chicas nuevas y hasta hay algunas que trajimos que son del grupo que viene de las premenores. Estamos viendo si alguna jugadora de la categoría inferior puede participar (en el Mundial). Estamos en ese proceso.

—¿Qué expectativas tienen para el Mundial de Egipto?

—Un muy buen resultado para Argentina sería entrar entre los ocho mejores equipos. A partir de ahí jugársela. No es sencillo, es una aspiración alta.

—¿Cuáles son las potencias del Mundial?

—Italia, Rusia, algún equipo asiático, China puede ser, Estados Unidos. Podría decir Brasil, pero la realidad es que salimos primeros nosotros. Hoy somos protagonistas de Sudamérica.

—¿Haber ganado el Sudamericano suma o es una presión?

—Ganar es siempre fantástico. Ganar es difícil por eso cuando se gana se tiene que disfrutar y tiene que ser una motivación más. Fue un gran logro y nos enorgullece. Ahora hay que trabajar para seguir posicionándonos en un buen lugar.