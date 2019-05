Se incendió la casa del “Italiano”, el hombre que agredía a sus vecinos

La vivienda estaba vacía, tanto él como su pareja se encuentran detenidos. Aún no lograron determinar que causó las llamas.

Este miércoles se incendió la vivienda Stefano Ceccurulli, más conocido como “el Italiano”, y pese a los esfuerzos de los bomberos, las llamas la consumieron por completo. Afortunadamente estaba vacía, ya que el hombre y su esposa Gisela Zulkoski, se encuentran detenidos en el Penal de San Luis.

Ceccurulli es propietario de una finca en el paraje Los Molles, en la localidad de El Suyuque, a la altura del kilómetro 27 de la Autopista 25 de Mayo. Desde hace 5 años que era acusado por sus vecinos lindantes de impedir su paso y agredirlos con piedras y machetes. Pero este martes, cerca de las 18, aquel lugar que “protegió” con tanto ímpetu se convirtió en cenizas. Según detalló Damián Gómez, Jefe del Programa de San Luis Solidario, los mismos vecinos fueron los encargados de dar aviso sobre el incendio.

En el lugar trabajaron Bomberos de la Policía y de Potrero de los Funes, además de personal de San Luis solidario, vialidad policial y efectivos del DRIM. Sin embargo, debido a la precariedad de la construcción, en menos de 20 minutos las llamas habían consumido todo el lugar y lo único que quedó por hacer fue evitar que se expandieran hacia los pastizales. Para las 18:30 ya no quedaba nada.

Gómez explicó que si bien aún no saben que causó el incendio, está descartaron la posibilidad de una falla eléctrica ya que como está deshabitada el servicio se encontraba cortado. Por el momento solo queda en el lugar un patrullero policial que no solo controlará que las cenizas no vuelvan a prenderse sino que intentará hablar con los testigos para determinar qué fue lo que ocurrió.