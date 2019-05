Un informe médico complica a un acusado de violar a su ex

Un informe hecho por una médica forense complica al hombre que fue detenido el miércoles pasado, bajo la acusación de haber privado de la libertad y haber violado a su ex pareja. El dictamen de la perito constató múltiples lesiones de golpes en diferentes partes del cuerpo de la víctima y otras que, según investigadores judiciales, son compatibles con el sometimiento sexual, según trascendió.

El acusado, Cristian Esteban Olguín, de 38 años, fue llamado a la audiencia de declaración indagatoria el jueves a la noche, en el juzgado de instrucción Penal 3 de San Luis. Allí, la jueza Virginia Palacios le notificó que lo ha imputado por “Abuso sexual con acceso carnal agravado, privación ilegítima de la libertad agravada en dos hechos y robo simple”.

Fue arrestado por orden de la jueza, quien además ordenó al Departamento Investigaciones de la Policía que allanara su casa, la número 190 de la peatonal 4, en el barrio Rawson Nuevo, de San Luis. Allí, los efectivos encontraron uno de los tres objetos que la magistrado les había ordenado buscar: un celular de la víctima que, según denunció ella, Olguín le había robado mientras la tuvo cautiva.

También buscaron una campera y una frazada, mencionadas por la mujer, pero no las encontraron.

En la denuncia que hizo ante la Justicia, la mujer de 51 años detalló que conoció a Olguín hace tres años. Y que entablaron una relación que “siempre fue de ir y venir”. “Él siempre fue muy violento. Lo he denunciado numerosas veces por violencia familiar, lesiones, amenazas, secuestro, y por varios incumplimientos de una orden judicial”, indicó.

Incluso, para abundar en datos, la denunciante aportó el número de cada uno de los expedientes judiciales formados a partir de sus denuncias contra Olguín.

Dijo que en noviembre del año pasado, la jueza de Familia 2 le impuso al acusado una restricción de acercamiento.

El 27 de marzo de este año, a las tres de la tarde, ella salió de su casa, también ubicada en el Rawson Nuevo, a llevar una bolsa de basura a un contenedor ubicado a media cuadra. Su ex estaba en la esquina con unos amigos. Al verla, se le acercó y le pidió que hablaran. Como ella le decía que no, le prometió que la iba a tratar bien. De un brazo, la llevó a la casa de él. Ya en la vivienda, ella le pidió que hablaran con serenidad, pero él se exaltó y le empezó a recriminar que no quisiera volver con él, además de insultarla.

Cuando ella reiteró el rechazo, Olguín le dio una cachetada. Aturdida por el golpe, con un oído que le zumbaba, la mujer fue arrastrada hasta el dormitorio por su ex, que le arrancó la ropa y la violó, según la denuncia.

Después, ella le pidió que la dejara ir, pero no se lo permitió. En eso, Olguín escuchó que llegaba su padre, que vive en una casa ubicada en el mismo predio, pero en la parte delantera. Le indicó a ella que no llorara, para que no lo delatara.

Pero el padre se le apareció en la casa y le pidió explicaciones al hijo de por qué estaba ella allí. “Le contestó que habíamos ido a su casa porque yo le había robado y por eso estábamos hablando. Yo le dije que era mentira, que él me había obligado a entrar a su casa y yo no quería estar ahí”, dijo la denunciante.