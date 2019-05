"La Argentina necesita a alguien como vos”, le dijo Cristina a Alberto Fernández

“Yo divido y vos unís", fue otra de las frases que dijo la senadora nacional, según el ex Jefe de Gabinete cundo lo llamó, este miercoles, para que conformara su formula pero como cabeza del binomio.

Este sábado, el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández reveló que la ex mandataria Cristina Kirchner le hizo el ofrecimiento de encabezar una fórmula nacional el miércoles pasado, al evaluar que la Argentina necesita un dirigente que pueda unir.

"La Argentina no necesita a alguien como yo, sino a alguien como vos. Yo divido y vos unís", afirmó el flamante precandidato presidencial, al reconstruir las palabras que le dijo la senadora nacional.

Desde el miércoles, cuando la ex presidenta le propuso compartir el binomio, se mantuvo el secreto hasta este sábado a la mañana. "Cristina me llamó a la facultad el miércoles, a la tarde nos reunimos y me hizo el ofrecimiento", relató Alberto Fernández en un diálogo exclusivo con la periodista Nancy Pazos, conductora del programa "Ruleta Rusa" en radio FM Rock & Pop.

En ese encuentro, luego de escuchar la propuesta, el ex funcionario le explicó que él estaba convencido de que ella iba a ganar las elecciones y que por eso estaba "trabajando en ese proyecto".

Fernández relató que le pidió a Cristina Kirchner que "lo pensara 24 horas" y el jueves al mediodía ella lo volvió a llamar y le insistió: "Sigo pensado lo mismo, debés ser vos el candidato". El viernes por la tarde, en tanto, tuvo lugar la reunión clave que terminó de cerrar la idea en el departamento de la ahora postulante a vicepresidenta en el barrio porteño de Recoleta. Allí estuvieron los integrantes de la fórmula, más el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli y el diputado nacional Máximo Kirchner.

Tras acordar el binomio, colaboradores de confianza de la ex presidenta trabajaron durante toda la noche para terminar el video que anunció que sería candidata este año, pero no iría por una tercer mandato.