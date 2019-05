Con el sonido auténtico: “San Luis Tango” presentó “Atrevido” en Europa

Con la alegría de generar más arte en la difusión del tango, la orquesta “San Luis Tango” editó “Atrevido”, su primer vinilo grabado en La Casa de la Música, pero el grupo daractense no detuvo su marcha y emprendió una gira europea que continúa hasta junio, para retornar a su suelo y, por fin, poder estrenarlo en vivo.

El vinilo cuenta con 12 temas, entre ellos el que le da título y “Perfume a mandarina”, compuestos por el fundador Javier Torres Duval, que acompañan a otros éxitos, como “Gricel” (de Mariano Mores en música y letra del poeta José María Contursi, de 1942), “9 de Julio” de José Luis Padula, “La última curda” de Aníbal Troilo, “Provincia de San Luis” y “La murga del callejón”.

“Es un éxito en Europa, lo solicitan mucho los DJs y melómanos porque el vinilo es lo máximo para reproducir”, explicó el director Luciano Torres Duval, integrante de la orquesta junto a su hermano José, y Javier, el padre de ambos.

Desde Alemania, Luciano contó en exclusiva para Etc. que notan la sorpresa en los DJs de las milongas, porque no es usual encontrar este producto. “Casi nadie tiene uno nuevo, todos tienen de las orquestas y las típicas del '40 y '50 y no hay discos nuevos de músicos actuales”, detalló el joven, y contó que en Austria le entregaron uno a un DJ de tango de Eslovaquia que hace tandas solo con vinilos “y siempre cae muy bien material nuevo”.

La caravana tanguera de los daractenses comenzó en Italia, con seis fechas, siguió en Suiza con cinco presentaciones, solo una en Francia, tres en Viena, Austria, cuatro en Alemania y el tramo final en Polonia, con 15 shows. Luciano recalcó que quedó pendiente tocar en San Luis porque no dieron los tiempos en los que les entregaron los ejemplares y la salida hacia la gira.

Aunque no salió a la venta en la provincia, sí se puede disfrutar en las plataformas digitales porque tienen su espacio en Spotify, “pero obviamente el sonido no es el mismo”, dijo. “El vinilo tiene un sonido más nítido y realza estas buenas grabaciones, porque se grabó en conjunto, repartidos en los cubículos”, describió el artista.

Atentos a las nuevas tecnologías, Luciano destacó que pueden llegar a editarlo en formato tarjeta con USB. “En Europa se usa mucho, ya no tienen equipo para discos, sino notebooks y pasan música digital”, asimismo charlaron con una fábrica que realizas modelos en tarjetas, llaveros y soportes multimediales.

“Nuestro deseo en presentar nuestro primer vinilo porque fue grabado en nuestra provincia”, anticipó el bandoneonista de “San Luis Tango”, con las negociaciones pendientes para su regreso al país.

“Ni yo lo puedo escuchar, tengo que ir a la casa de un tío porque no tengo el aparato”, contó con gracia Luciano, de 33 años, quien recordó que el cassette era lo que escuchaba en su adolescencia, pero que su padre tenía muchos discos, varios de folclore, de Mercedes Sosa, de Facundo Cabral, el de León Gieco “De Ushuaia a La Quiaca”, y de los "Beatles" también. “Me parecía una cosa re loca reproducir con la púa, así que ahora tener un disco de esos es volver a recordar esos tiempos”, contó el joven y agregó que su padre es el que está “enloquecido de tenerlo”, porque además de escucharlo, el título es una canción suya. “Hay gente que mide la felicidad con plata y no es así, hoy tenemos un long play y con temas de él: en otros tiempos solo los grandes tenían un disco grabado”, declaró conforme Torres Duval.