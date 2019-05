Menotti llenó de elogios a Messi: “Es uno de los cinco grandes de la historia”

El director de selecciones nacionales, César Luis Menotti, expresó estar "feliz" por poder "conocer" a Lionel Messi, a quien ubicó como uno de los cinco "grandes" jugadores de la historia del fútbol.

"Estoy feliz de poder conocerlo por lo que significa en nuestra historia porque se agrega a los cuatro más grandes: Alfredo Di Stéfano, Pelé, Diego Maradona y Johan Cruyff", manifestó Menotti en la conferencia de prensa que compartió este mediodía con el entrenador Lionel Scaloni.

Menotti confesó que no conoce al capitán del seleccionado argentino y la Copa América de Brasil será la excusa para el primer encuentro entre ambos.

"No creo que haya un tipo más feliz que Messi de ganar un título con el seleccionado. Y nunca hablé con Messi, no lo conozco, pero mi especialidad son los jugadores. Pido que lo acompañen", agregó el DT campeón del mundo en 1978.

Menotti también aclaró sus dichos sobre la continuidad de Scaloni luego de la Copa América y negó contactos con otros entrenadores "como Marcelo Gallardo o Eduardo Coudet" para una futura sucesión.

"Cuando dije lo que dije sobre la continuidad de Lionel Scaloni fue por el contrato que recién había firmado. Estoy feliz con los entrenadores que tengo. Son jugadores con experiencia, mundiales en su espalda, de categoría mundial, entonces lo que comenté en su momento estaba relacionado al tiempo de la firma de un contrato. Todos estamos en una evaluación continua en cada trabajo", remarcó, y puntualizó: "A Gallardo no lo conozco y con Coudet no hablo hace mucho", aclaró.

Menotti señaló que el seleccionado argentino "es candidato" a ganar la Copa América de Brasil "por historia" pero advirtió que el principal objetivo es el Mundial que se jugará en Qatar en 2022.

"El objetivo es el Mundial, habrá que prepararse para eso, y ganar las Eliminatorias, que nos costaron en el último tiempo", avisó.

El ex entrenador también destacó que el seleccionado debe "recuperar la alegría" e insistió en la necesidad de recomponer la relación con la gente.

"Hay que recuperar la alegría compitiendo y siendo leales. La selección es otro mundo para el jugador", sostuvo y, a la vez, criticó como "se vendió al equipo para jugar en cualquier lado".

"La selección debe andar por Argentina mucho más de lo que pasó en el ultimo tiempo. Se vendió al equipo para jugar en cualquier lado y eso no me gusta. También tenemos que tener los tiempos necesarios para intentar acercarnos más a lo que soñamos", concluyó.