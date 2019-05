Las artistas puntanas, a favor de la Ley de Cupo Femenino

La lucha feminista en Argentina sigue haciendo eco en distintos ámbitos y esta semana fue el turno de la música. Tras reclamos iniciados por más 700 artistas a nivel nacional, el miércoles el Senado de la Nación dio media sanción al proyecto de cupo femenino en eventos musicales, que de ser aprobada, establecerá un piso mínimo de un 30 por ciento de presencia de mujeres en los espectáculos.

San Luis no es ajena a esta realidad y como en otras provincias, artistas autoconvocadas generaron una asociación colectiva, llamada "Mujeres en la Música San Luis". Aunque aclararon que tienen una estructura "horizontal" por lo que no tienen líderes, varias de las integrantes consultadas por El Diario aseguraron que recibieron la noticia con entusiasmo, pero marcaron que la lucha contra la discriminación y el acoso que sufren es algo que recién comienza a visibilizarse fuera de los escenarios.

"Tuvimos que empezar a hacer ruido. Por suerte estamos tan conectadas a nivel nacional que empezaron a armarse colectivos de forma inmediata, en cada una de las provincias, y pasamos información y notas a los senadores para empezar a mover la ley", afirmó Flavia Calderón, cantante. "No fue azaroso, fue un empuje de todas partes, lo recibimos súper bien. Ya no vamos a estar pidiendo por favor, ya pasó eso. Las revoluciones se consiguen luchando en las calles", dijo entusiasmada.

"Recibimos la noticia de que se iba a tratar el proyecto y a partir de ahí estuvimos todas siguiendo minuto a minuto las votaciones y cuando llegó la media sanción fue una alegría tremenda. Algunas estábamos juntas, fue similar a cuando obtuvo media sanción el proyecto del aborto", apuntó Yeka Ramos, solista, directora del coro vocal "Mamá Cora" e integrante de "Nosotras Tan Bien".

"Nos inundó de alegría saber que no solo se trató, sino que ya tiene media sanción.

Es un paso importantísimo para mejorar nuestras condiciones de trabajo", coincidió Karina Soria, integrante de Vorsoto.

Las tres formaron parte de los encuentros periódicos de la colectiva, que se realizaron en Potrero de los Funes, Los Molles, Villa Mercedes y capital. Por encuentro se reunieron entre 50 y 70 músicas, ingenieras en sonido, productoras y comunicadoras y comenzaron a realizar un banco de datos con las artistas y un manifiesto sobre sus pedidos.

"La colectiva nos llevó a replantearnos cuestiones más profundas, que tienen que ver con el crecimiento y la formación de las generaciones nuevas. Si a una chica le gusta la música, pero no tiene referentes en el escenario, directamente tienen la imagen de que ella no podrá subirse", apuntó Calderón.

Con más de 20 años haciendo música, la artista describió situaciones constantes que se repiten a la hora de querer un espacio para trabajar. "No es una cuestión de calidad, es una cuestión de género, de discriminación. Si una compañera va a pedir tocar a un lugar, a ella le piden el material y algunas canciones y las bandas con hombres consiguen el toque sin problemas. Hay una percepción que si el hombre toca lo va a hacer bien y a ella no se sabe qué toca o qué es lo que hace", recordó.

"En cuanto al acoso, hay compañeras que lo han vivido de forma muy grave y hay denuncias asentadas, porque hay que hacer acompañamiento de la parte legal", agregó y mencionó que la colectiva ya consiguió asesoría de dos abogadas.

La postura de las artistas ya se sintió también a nivel local. Optaron por no participar de la edición de "San Luis Rock", ya que aseguraron que los organizadores no ofrecían pagarles por su participación. "No puede ser que los músiques locales nos traten de esta forma. Decidimos no tocar en esas condiciones", explicó Calderón, quien dijo que solamente tocará una mujer, justamente otra integrante de la colectiva, Karina Soria. "Es una decisión grupal de su banda, ella los acompaña y nosotras la vamos a acompañar a ella", aclaró. "Con el resto de los reclamos que estamos haciendo las mujeres seguimos haciendo historia y los compañeros hombres se van a dar cuenta de esos cambios", concluyó Ramos.