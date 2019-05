Estudiantes abraza la solidaridad con partidos de fútbol femenino

Solidaridad desde el lado que se vea. El Club Sportivo Estudiantes recolectará frazadas, colchones, ropa y alimentos no perecederos en la jornada solidaria “Tu club te abraza”, donde juntará elementos para ser entregados en el barrio La República, de la ciudad de San Luis.

Se jugarán tres partidos amistosos con el fútbol femenino como bandera. El espectáculo será de 14 a 18 y habrá peloteros y trofeos para los “vencedores”.

Uno de los encuentros será entre las chicas de La República “Las estrellas de Tona” contra el combinado de Estudiantes. El otro encuentro femenino será entre el Primero de Mayo “Las Pibas” y las locales. El límite de edades es libre. “Queremos que las deportistas se sientan profesionales, conozcan la cancha y jueguen en ese escenario principal”, comentó el dirigente de “El Verde”, Aldo Ledesma.

El tercer cotejo será entre los chicos categoría 2007 de Estudiantes y un selectivo del Barrio La República, del inminente Club Social y Deportivo República, integrado con futbolistas de 10 a 13 años.

Este será el primer espectáculo de esta naturaleza. “Es una jornada solidaria basada en los valores que fomenta el club: solidaridad, darle una mano al que no la pasa bien e integración. Como provincia tenemos espacio de contención pero no podemos desconocer que hay familias que no la pasan bien”, argumentó Ledesma, e invitó a los puntanos a participar.