Murió el actor que encarnó a Chewbacca en "Star Wars"

El actor británico Peter Mayhew, que interpretó a Chewbacca en la saga de "Star Wars", murió a los 74 años, informó su familia en el perfil oficial de Twitter del artista.

"La familia de Peter Mayhew, con profundo amor y tristeza, lamenta compartir la noticia de que Peter falleció", informaron sus seres queridos en un comunicado difundido en las últimas horas por redes sociales y donde detalló que el artista pasó sus últimas horas en su casa de Texas.

Aunque la noticia se dio a conocer este viernes, el actor nacido en Londres en 1944 y que habría cumplido 75 años el 19 de mayo, falleció el martes 30 de abril.

Mayhew enamoró a los fans de "Star Wars" por su interpretación del peludo y entrañable Chewbacca, el compañero inseparable de aventuras de Han Solo (Harrison Ford) y el copiloto del Millennium Falcon, y aunque Chewbacca solo emitía aullidos indescifrables, es uno de los personajes más carismáticos de la saga de ciencia-ficción ideada por George Lucas.

Mayhew encarnó este rol en las tres películas originales: "Star Wars: Episode IV - A New Hope" (1977), "Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back" (1980) y "Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi" (1983).

El actor volvió a interpretar a Chewbacca en "Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith" (2005), que cerró la segunda trilogía de la saga; y "Star Wars: Episode VII - The Force Awakens" (2015), que inició la tercera y, hasta ahora, última serie de tres películas de "Star Wars".

Los familiares del fallecido destacaron que Mayhew trabajó sin descanso para superar sus problemas de movilidad y poder meterse de nuevo en la piel de Chewbacca en el Episodio VII: "Para él, la familia de 'Star Wars' significaba mucho más que un personaje en una película", afirmaron sus parientes citados por la agencia EFE.

Télam.