Fútbol femenino: Gabriela Garton tiene un sueño mundial

“Lo recuerdo como si fuera hoy: vivía en Estados Unidos, tenía 9 años y vi el Mundial de 1999. La final se jugó con 90.000 personas en California y ganó el local por penales ante China. Y yo en ese momento dije 'ahí quiero estar'. Veinte años después, estoy a pocos días de poder cumplir ese sueño". Las palabras son de Gabriela Garton (28 años), arquera de la Selección Argentina de fútbol femenino, que vive hace dos años y medio en San Luis. La ex jugadora de River y UAI Urquiza visitó el estudio de FM Radio Lafinur y contó sus expectativas para el Mundial Femenino que se aproxima.

"Todavía no caí del todo, y por ahí es un poco mejor porque puedo tomar las cosas con mayor tranquilidad. Pensar en cada entrenamiento y prepararme de la mejor manera. Quizás tome dimensión en el momento", agregó la jugadora, que actualmente entrena con el equipo masculino de Sol de Mayo, grupo que milita en Primera A de la Liga Sanluiseña de Fútbol.

Argentina, que tuvo 2 participaciones en Copas del Mundo —Estados Unidos 2003 y China 2007—, volverá a disputar un Mundial luego de 12 años.

Tras lograr el 3º puesto en la Copa América Chile 2018, la "albiceleste" derrotó a Panamá en el Repechaje y se metió en el Campeonato del Mundo "Francia 2019", que se jugará del 7 de junio al 7 de julio.

"El domingo viajo a Buenos Aires y el martes empezamos a entrenar en el predio de Ezeiza. La otra semana ya quedamos concentradas ahí, más o menos hasta el 31 de mayo cuando viajemos", contó la "1", que tiene como referente a Marc-André Ter Stegen, portero alemán que juega en el Barcelona de España.

—¿Imaginabas este "boom" del fútbol femenino en Argentina?

—Pasó todo muy rápido en los últimos tiempos. En setiembre de 2017 hicimos un paro con la Selección para pedir mejores condiciones de trabajo. Veníamos de dos años sin competencias, sin entrenamientos. No teníamos viáticos, nos mandaban a la cancha de sintético. Con eso se generó conciencia dentro de AFA. A partir de ahí empezamos a trabajar para la Copa América en Chile y fue todo un logro ese tercer puesto. Le metimos mucha garra porque vencimos a equipos que venían con años de trabajo. Pasó lo de la foto del "Topo Gigio", que también llamó la atención. Ayudó la lucha de Macarena Sánchez, vino la reciente profesionalización en AFA. Y es increíble lo que se está generando previo al Mundial.

—¿Cuál es el objetivo planteado por el equipo en Francia?

—El objetivo principal es ganar un partido porque la Selección nunca pudo hacerlo en un Mundial (NdR: jugó 6 cotejos y los perdió a todos). La primera meta es esa; y la segunda pasar de ronda.

—¿Qué análisis hacés del grupo?

—El grupo es complicado. Japón es el subcampeón del último Mundial e Inglaterra fue tercera en "Canadá 2015". Y con Escocia también será duro. Si bien es su primer Copa del Mundo, los equipos europeos que logran la clasificación son muy fuertes. Ahí apuntamos a sacar un triunfo e intentar sumar en los dos anteriores.

—En la última gira por Estados Unidos, las tres arqueras tuvieron minutos, ¿tenés confianza en lograr la titularidad?

—Creo que las tres arqueras estamos bastante parejas, tenemos una sana competencia. Nos llevamos bárbaro, nos apoyamos siempre, pero obviamente cada una deja todo para ganarse el puesto. Me parece que el DT (Carlos Borrello) tomará una decisión cerca del Mundial. Yo me tengo fe. Estoy trabajando para ganarme un lugar en el equipo.

—¿Qué clase de arquera sos?

—Me gusta jugar cerca de las defensoras. Anticipar pelotas entre líneas. A los 14 o 15 años tuve técnicos que me ponían un tiempo de arquera y otro de mediocampista, de 5 o de 10, y ahí mejoré la técnica con los pies.

—Y desde que estás en San Luis, ¿cómo hiciste para mantener el ritmo?

—Siempre he sido agradecida de los lugares que me abrieron las puertas. Primero entrené con Pablo Lazarte en Estudiantes. Él siempre le puso todas las ganas y entusiasmo, y trabajamos bien. Pero por cuestiones logísticas, de horarios pasé a laburar en Sol de Mayo con Gastón Herrera. Además el DT Jorge Bruno me permitió entrenar con la primera masculina. Y también está la idea, ojalá se dé, de ficharme para jugar en la Liga.