Liga Sanluiseña de Fútbol Infantil: ¡Muy bien 10!

La décima fecha del Departamento de Fútbol Infantil “Lorenzo Lucero” de la Liga Sanluiseña de Fútbol tuvo todos los condimentos adecuados para ofrecer una competencia sana, y entregarle al público satisfacción garantizada a través de un espectáculo deportivo con buena disciplina y excelente calidad.

Entre los partidos más destacados estuvieron los encuentros de las categorías 2004 al 2011 de Juventud Unida, Búfalos Sanluiseños y Estudiantes, a los que se anexó el entusiasmo de varios combinados de las escuderías del Deportivo Koslay, GEPU, CAI San Luis, Huracán y Victoria, que ganaron (y muchos por goleada).

El milagro climático apareció el sábado temprano y regaló una jornada competitiva que se disfrutó desde las 9 de la mañana con el “Juve” en el predio Funes de los “Búfalos”, hasta pasadas las 20, con el “Verde” en su Coliseo, que tuvo la visita del Deportivo La Punta, y en todo momento y en cada lugar, con la presencia de los familiares, amigos y las tribus futboleras que alentaron sin parar, agitando trapos y banderas, incluso con gritos precisos con los dedos aferrados al alambrado.

El sábado se jugaron 27 partidos y al otro día 32, que se efectuaron con puntualidad y sin apuro.

Tras la tradicional foto con la inmortal pose armada del cuadro futbolero desde el punto de inicio, cuando la “esférica” comenzó a rodar, nada volvió a ser igual hasta el pitazo final.

Como le sucedió a Adriana, madre de dos integrantes del plantel de los “Búfalos” pero en distintas categorías. Joaquín es 2008 y en la cancha paralela estaba Bautista (2011). Ella duplicó sus nervios y corridas desde un campo al otro, y dividió su algarabía para festejar las jugadas ya que los pichones jugaron en el mismo predio a la misma hora.

“Son todos los fines de semana en la cancha”, dijo Adriana, que esa tarde tuvo que equilibrar sus sentimientos: el equipo de uno de sus hijos ganó y el del otro perdió. Pero para ambos hubo sonrisas, abrazos y besos como premios de mamá.

Para ella y todos los tutores de los jugadores de las divisiones menores, fue “un golazo” unificar los partidos por categorías y que los clubes jueguen contra otro en el mismo estadio, porque evita viajes largos y gastos innecesarios, y se aprovecha mejor el tiempo, que se comparte con mates amenos con otros padres y amigos.

"El fútbol infantil no tiene incidentes, ni dentro ni fuera del campo de juego”. Eduardo Godoy, de la Liga de Fútbol.

Si “la redonda” que pica y se escapa por el manto verde es “la caprichosa” para los jugadores profesionales ¿cuánto hará sufrir a los pequeños con piernitas cortas y tranco ajustado?

Bajo el lema: "Papi: alentame, no me grites", lo genial es que desde las tribunas se celebra una buena jugada y se tiene contemplación en la pifiada. Incluso un zapatazo elevado por el arco, digno del mejor pateador de Los Pumas sobre una hache de rugby es motivo de risas y chascarrillos y no ofensivas burlas, como sucede en los partidos en los cuales imponerse deportivamente ante el rival es más importante que competir.

Aun así, entre los adultos no faltaron debates encendidos por faltas no cobradas y goles anulados, pero que terminaron en arreglos diplomáticos.

El 25 de Mayo además del Día de la Patria fue el aniversario del Club Atlético River Plate y en las tribunas no faltaron colores alusivos y por supuesto, chicanas deportivas y cargadas de ocasión. Y entre empanadas, sándwiches y galletas, regadas con gaseosas y mates desfilaron tuppers con suculentas porciones de locro.

Al final de cada partido hubo choques de manos, abrazos y felicitaciones. Y esa actitud positiva y responsable es lo que busca la Liga para cada uno de los involucrados, dentro y fuera del campo.

“El fútbol infantil está transitando por un ambiente normal, con desarrollos importantes y sin incidentes, ni dentro ni fuera del campo de juego”, confirmó Eduardo Godoy, responsable de la Liga Sanluiseña de Fútbol. “El nivel está muy bien. Lo disfrutan sobre todo los más chiquitos, los más grandes se lo toman de una manera más profesional, más competitiva”, expuso el responsable de la Liga.

Pasó una nueva jornada y los "benjamines" hicieron de las suyas en los campos de juego.