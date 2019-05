Bea, Martínez y Alfonzo suben al cuadrilátero

Esta noche, tres boxeadores de Villa Mercedes subirán al ring en la localidad cordobesa de Alta Gracia. Se trata del invicto Fabricio “Turbo” Bea, Ramiro Martínez Lucero y Yohana "La Leona" Alfonzo, que vuelve a ponerse los guantes tras más de dos años de inactividad.

Bea, cuyo historial es de 12 victorias (todas antes del límite) y un empate, se enfrentará al "Hacherito del Sur" Guillermo Soloppi, oriundo de Anchorena (San Luis) pero radicado desde hace unos años en General Pico La Pampa.

El combate está pactado a diez rounds y no tendrá en juego el cinturón sudamericano de los súper plumas, actualmente en manos del pupilo de Lucas Villegas.

En cuanto al último antecedente de los boxeadores, el campeón se presenta luego de defender exitosamente en febrero su corona ante el venezolano Alfonso Jesús Pérez Mora, a quien venció con un nocaut técnico en la sexta vuelta en el Palacio de los Deportes.

Soloppi, por su parte, no llega de la mejor manera. De mayor experiencia que Bea, con un registro 23 (3 KOs.)- 20 (6 KOs.)- 2, subirá al cuadrilátero con la misión de reencaminarse en la senda ganadora, tras caer en marzo de 2018 en la ciudad cordobesa de Río Cuarto frente a Fidel Ruiz Díaz.

En esta misma velada combatirá también Martínez Lucero, que se medirá a la distancia de cuatro asaltos en súper ligero al bonaerense Luis Alberto Barragán.

El "Zurdo", apodo por el cual se lo conoce al sanluiseño, posee un curriculum de cinco triunfos (3 KOs.) y una derrota y llega tras vencer por nocaut en el Palacio de los Deportes a Néstor Pomponio.

En tanto Barragán, con tres victorias y cuatro caídas, pisará el cuadrilátero después de casi un año de su derrota en el polideportivo de la Federación Argentina de Box (FAB) ante Cristian Andino.

Por último, Yohana Alfonzo, ex campeona mundial ligero de la OMB (Organización Mundial de Boxeo), se pondrá nuevamente los guantes tras más de dos años de parate para enfrentar a la pergaminense Gladys Soledad Seguí.

La pelea será a seis rounds y estará encuadrada en súper wélter.

La "Leona" (16-2-0/1 KO), hizo su última presentación en diciembre de 2016, cuando retuvo por tercera ocasión el título en el estadio "Ave Fénix" de Juana Koslay ante la colombiana Daiana Ayala.

Con menos rodaje (3-6-1), Seguí buscará esta noche en la velada del Complejo Agec cortar con una racha negativa de cinco derrotas consecutivas, la más reciente en noviembre contra Abril Vidal.

La cartelera será televisada a partir de las 23 por DirecTV Sports y tendrá a cargo de la pelea estelar a los cordobeses Julián Aristule (34-9/17 KOs.) y Héctor Sarmiento (19-1/13 KOs.), campeón argentino peso pluma que expondrá el cinturón a diez asaltos.

La antesala se completará con otros tres combates: Juan Taborda vs. Basilio Silva (mediano), Nicolás Paz vs. José García (ligero) y Guillermo Salguedo vs. Maximiliano Ibarra (súper mosca).