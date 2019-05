Guillermina y Amira: el toque femenino en el karting puntano

Guillermina Casagrande y Amira Villavicencio le dan el toque femenino a la categoría escuela del automovilismo provincial, el karting. Cada una en su divisional, es protagonista: una en la Súper Junior y la otra en la escuela debutantes con motor 110 directo.

Amira empezó a correr a los 5 años, exactamente hace un año, poco sabe de ganar o perder, solo se divierte arriba de un karting y sabe cuál es el objetivo: "Cumplí 6 años, corro en una categoría de debutantes y me gustaría hacer muchos amigos que compartan mi pasión".

"Tengo 17 años y desde que tengo memoria me gustó el automovilismo. Siempre iba a ver carreras de TC, TN, TC2000, todas las categorías que podía. Mi pasión se profundizó más cuando mi hermano Julián comenzó a correr. Creo que no falté nunca a una carrera de él. Cuando cumplí 9 años, mi papá me armó un karting, pero ahí no quise correr. Hasta que pasó un tiempo y me decidí, me compraron un karting practiqué y largué, fue un día muy feliz", arrancó contando Guillermina, que recordó: "Las primeras carreras fueron de aprendizaje, éramos cinco en la categoría. Amo correr, los domingos de carrera no tengo otra cosa, nada es tan importante como para dejar esto de lado".

Detrás de las jóvenes hay un soporte fundamental, la familia.

"Los que más me incentivan son mi viejo y mi hermano, uno me apoya en todo y el otro me enseña. Todo lo que sé, se los debo a ellos dos. Me acuerdo cuando era muy chica, iba sola con mi papá, lloviendo a ver las carreras y entendía todo. Contaba los días para ir a ver cualquier categoría nacional", explica Guillermina que se siente afortunada de integrar un ambiente que nunca la hizo sentir menos: "Es raro ser una mujer en un deporte de hombres, somos 2 o 3 las que estamos metidas en esto y cada vez se animan más. Por mi experiencia nunca me sentí menos por ser mujer, me siento igual que los demás. En mi equipo están pendiente de todo el tiempo de lo que me hace falta, son unos genios".

"La pasión de Amira nace por herencia, venimos de una familia muy fierrera", cuenta su padre, Mariano, quien además recuerda debutó en Villa Mercedes con un karting alquilado de la escuela villamercedina: "Fuimos a probar y ella se entusiasmó. Ahí decidimos comprarle su propio chasis y su primer motor. Arrancó el campeonato 2018 con la ayuda de todos y este año tiene un karting nuevo y mantiene su pasión intacta".

Marianela Sánchez, mamá de Amira, los acompaña a todos lados e incentiva para que siga en este deporte: "Ella va a primer grado de la escuela Lindor Quiroga, le va muy bien, le gusta mucho pintar. El sueño es correr en alguna categoría como el rally y nosotros la vamos a apoyar siempre".

Con respecto a los ídolos, también lo más importante quede adentro de casa.

Amira no lo duda: "Mi papá es mi ídolo (Mariano también corre en el karting sanluiseño), quiero correr siempre al lado de él".

"A nivel provincial mi ídolo es mi hermano Julián. Quiero ser igual que él, un piloto que gana haciendo las cosas bien. Sé separar las cosas que pasan adentro y afuera de la pista. Es mi deseo ser buena piloto, pero mejor buena persona y cuando gane que sea por mérito propio y no por otra cosa", comentó Guille que es confesa hincha de Ford y tener a nivel nacional al "Gurí" Martínez como referente, incluso recuerda: "Para mis 15 años, el "Gurí" me mandó un saludo y me encantó, no lo podía creer, fue un gran regalo, el mejor".