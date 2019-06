Rubilar: quieren determinar si fue muerte natural o violenta

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confluyó que los restos óseos hallados en un campo vecino a Las Isletas no solo eran de Juan Carlos Rubilar, sino también que, al menos desde el análisis de los huesos, el joven no habría sido víctima de una muerte violenta. Sin embargo qué fue lo que le sucedió a "Pupi", si falleció por causas naturales o fue asesinado, es una pregunta que los forenses del EAAF no pudieron responder. Por eso el fiscal Maximiliano Bazla anunció que la investigación continuará, en principio, para establecer cómo murió Rubilar y después ubicar al o los responsables, en el caso de que se haya tratado de un homicidio.

El funcionario judicial comentó que los forenses que analizaron las piezas óseas no observaron en ellas traumas o algún otro tipo de signo que dé cuenta de que el hombre de 29 años fue golpeado, por ejemplo. "Eso implica que los huesos estaban todos sanos. No estaban quebrados o fracturados", dijo y, enseguida aclaró: "Esto no es descartar la existencia de un homicidio, sino es descartar que por lo menos no ha sufrido golpes con una magnitud tal que cause lesiones en los huesos".

Justamente por eso adelantó que, junto al juez instructor Alfredo Cuello, pedirán una ampliación del informe pericial, para "obtener mayores respuestas y poder continuar con las investigación". El siguiente paso será encontrar dónde podrán llevar adelante esos estudios. "Si se pueden hacer en la provincia bienvenido sea, pero si se tienen que hacer en Salta, La Pampa, Buenos Aires, Mendoza o cualquier otro lugar del mundo vamos a pedir la colaboración de esos lugares", aseguró.

Contó que el lunes, a la mañana, recibió a la familia Rubilar en tribunales. Después de explicarle los pormenores del informe remitido por el EAAF, le prometió que usarán toda la tecnología y los recursos a su alcance, harán todo lo humanamente posible, solicitarán todas las pericias y pruebas que sean necesarias, para descubrir qué fue lo que sucedió con "Pupi".

Dijo que las únicas certezas que tienen son las que les han dado las pericias producidas hasta el momento, pero queda "un millón de preguntas sin responder". "Nos queda saber si esto fue una muerte natural o si fue un asesinato y, si así fue, ¿quién o cuántos intervinieron, cómo, dónde?", explicó.

Bazla indicó que, con los testimonios y pruebas recolectadas, pudieron reconstruir una parte del trayecto que hizo "Pupi", la noche del 3 de febrero y la madrugada y la mañana del 4 de febrero de 2018, cuando fue visto por última vez.

También aclaró que los análisis que Gendarmería hizo sobre la camioneta y sobre otros elementos incautados de la casa de Osvaldo Andrade, el arrendatario del campo "EI Indio", no resultaron concluyentes, es decir no pudieron establecer de manera fehaciente que los restos hemáticos hallados allí pertenezcan al discapacitado. No obstante la Chevrolet Apache de Andrade continuará secuestrada, pues los perros especializados en el hallazgo de desaparecidos marcaron que tanto en la cabina como en los habitáculos del vehículo estuvo "Pupi".