De Paul elogió a Messi y le tiró la presión de candidato a Brasil

El volante argentino Rodrigo De Paul afirmó hoy que Brasil es "el candidato" a quedarse con la Copa América que comienza el viernes, pero se mostró optimista por tener en el equipo a Lionel Messi.

"Tenemos un poderío ofensivo importante. Por eso queremos darle la mayor solidez posible al equipo. El campeón es uno solo. "El candidato por localía y por los jugadores que tiene, es Brasil. Nosotros tenemos al mejor jugador del mundo y vamos a ayudarlo. Tenemos que ir paso a paso, si lo hacemos, podemos soñar", afirmó en una conferencia de prensa que brindó junto a Germán Pezzella.

De Paul destacó que "es importante lo que Messi nos trasmite" y contó que para el resto "es un placer compartir una copa al lado de él".

"A la gente le decimos que puede ser optimista, que puede soñar, que nosotros somos 23 leones que van a dejar la vida. En lo personal, cuando me levanto y me veo con esta camiseta ya me pongo de buen humor. Disfruto de cada momento. Nunca me tocó un grupo tan alegre", cerró.

"Las ilusiones las tenemos desde el primer momento"

Germán Pezzella opinó hoy que "las ilusiones las tenemos desde el primer momento" y contó que los futbolistas "somos los primeros en querer conseguir algo con esta camiseta".

El defensor, que será titular en el debut frente a Colombia, dijo que están trabajando "para darle solidez al equipo" y destacó que "de mitad de cancha hacia adelante que pueden desequilibrar en cualquier momento".

"Creo que lo principal es la claridad de los conceptos que nos transmite. Tener una idea basada en ciertos conceptos es importante. Tenemos en claro lo que queremos hacer", afirmó sobre el entrenador Lionel Scaloni.

En tanto, sostuvo que Colombia -rival del debut el sábado- "tiene futbolistas de talla mundial y un juego bastante compacto que a veces les permite salir bien de contra".