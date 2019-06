Disney reveló el nuevo tráiler de “Frozen 2”

La compañía cinematográfica más grande del mundo, Disney, publicó el nuevo trailer de “Frozen 2”, que se estrena en los cines estadounidenses el 22 de noviembre.

La nueva entrega sigue explorando las aventuras de Anna y Elsa, las hermanas de Arendelle. En esta ocasión, con la compañía de Olaf y Kristoff, las princesas viajarán más allá de su reino. Parecen ir en busca de respuestas: ¿A qué se deben los poderes de Elsa?

Anna y Elsa se encuentran con un caballo al intentar caminar sobre el agua llamado Nokk y es, descrito por Disney, un "espíritu del agua que toma la forma de un caballo y utiliza el poder del océano para proteger los secretos del bosque".

“Siempre hemos temido que los poderes de Elsa fueran demasiado para este mundo… Ahora debemos esperar que sean suficientes", es la frase que Ana escucha mientras que Elsa parece estar escondiéndose detrás de grandes rocas mientras un gran monstruo la acecha.

El intrigante tráiler supone una nueva aventura fuera del reino de Arendell para las hermanas más taquilleras de los dibujos cinematográficos.

Frozen, una aventura congelada, se lanzó a nivel mundial el 27 de noviembre de 2013 y fue la película de animación más taquillera de todos los tiempos recaudando cerca de USD 1.276 millones a nivel mundial. Pero además de ser el filme más recaudador producido por Walt Disney Animation Studios, Frozen se alzó con dos premios Oscar como mejor película animada y mejor canción original, por "Let It Go" ("Libre soy" en español).

El primer tráiler fue lanzado en febrero: