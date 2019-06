La Copa América arrancó con un gran triunfo de Brasil

El seleccionado local derrotó 3 a 0 a Bolivia en el estadio “Morumbí”. Doblete de Philippe Coutinho, la figura de la cancha y golazo de Everton para marcar la diferencia.

Brasil, anfitrión de la Copa América, con la baja de su crack Neymar por lesión, derrotó esta noche a Bolivia 3 a 0, en el partido inaugural de la máxima cita de selecciones de Sudamérica.



Philippe Coutinho, compañero del astro Lionel Messi en Barcelona, (5m.St de penal y 8m.St) y Everton (39m.St) marcaron los goles del partido.



El encuentro, válido por el Grupo A, se jugó en el estadio Morumbí de San Pablo y fue controlado por el argentino Néstor Pitana, con su compatriota Patricio Lousteau como árbitro asistente de video (Var).



Brasil salió al campo de juego con una camiseta blanca, indumentaria que no utilizaba desde el “Maracanazo” del Mundial de 1950, cuando perdió la final ante Uruguay 2 a 1.



Desde el arranque el local se volcó al campo contrario y tuvo una posibilidad de gol a los 4m. con un tiro exigido de Roberto Firmino que encontró a Carlos Lampe.



A los 11m. Thiago Silva cabeceó en soledad y la pelota se fue junto al palo izquierdo del arco de Lampe.



Si bien Brasil continuó con el dominio del juego Bolivia superó el asedio inicial del primer cuarto de hora y se defendió bien, pero no pudo explotar el contragolpe y no tuvo remates al arco de Allisson.



Los brasileños se mostraron imprecisos y precipitados y apenas crearon ocasiones de peligro a Lampe.



En el complemento Brasil llegó a la apertura, tras una mano de Adriano Jusino en el área certificada a través del Var, con un penal transformado en gol por Philippe Coutinho, con un tiro bajo al palo derecho de Lampe, que se arrojó bien pero no pudo interceptar el balón.



Se liberó el local tras la apertura y de inmediato el propio Philippe Coutinho amplió el marcador, tras conectar de cabeza un centro desde la derecha de Roberto Firmino.



Tuvo una más Brasil, con un buen cabezazo de Marquinhos que encontró bien parado a Lampe.



Y cerca del cierre el ingresado Everton remató dese el borde del área y puso la pelota junto al palo izquierdo del arquero boliviano.



Mañana a las 16, por este grupo, jugarán Venezuela y Perú -dirigido por el argentino Ricardo Gareca-, en el estadio Arena do Gremio de Porto Alegre y con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán.