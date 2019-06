No habló el conductor acusado de matar a una motociclista

Del choque que se cobró la vida de Vanesa Roxana Guiñazú los únicos relatos con los que contaban los investigadores eran los de los testigos que lo presenciaron. Ayer la Justicia esperaba tener al menos la versión de quien está acusado de causarle la muerte a la mujer, el conductor de la camioneta que la atropelló. Pero no fue así: Federico Díaz no quiso declarar ante el juez instructor que ordenó su detención.

El joven de 25 años está imputado por "homicidio culposo triplemente agravado por haberse dado a la fuga, por conducir con un nivel de alcohol superior al permitido y con exceso de velocidad", precisó el juez de instrucción Penal 2, Leandro Estrada. También confirmó que, después de abstenerse de declarar, Díaz solicitó una prórroga del arresto de ocho días, lo que quiere decir que el magistrado tiene hasta el martes de la próxima semana para resolver si lo procesa o no por el delito por el que está detenido.

A lo largo de la semana, Estrada citará a declarar no solo a los policías de las Comisarías 9ª y 11ª, los que tienen jurisdicción en el lugar donde ocurrió el choque y los que intervinieron en la aprehensión, sino también seguramente a quienes vieron el accidente a la altura de las vías del ferrocarril.

Esos testigos le habían comentado al personal de la Seccional 9ª que el sábado, alrededor de las 7, la Volkswagen Caddy, que manejaba Díaz, iba por Los Álamos, de sur a norte. Adelante del utilitario, por la misma avenida y en el mismo sentido, iba Guiñazú en su Zanella 110. La mujer de 45 años, de acuerdo a las averiguaciones, se dirigía al hotel donde hacía la limpieza.

Pero, antes de llegar al cruce con las vías del tren, entre Calle Angosta e Hilario Cuadros, la Caddy blanca chocó contra la parte trasera de la moto. Según los testigos, la camioneta no se detuvo en ningún momento, siguió su curso hacia el norte.

El golpe de la parte frontal de la Volkswagen contra la Zanella fue tan potente que la conductora de la moto se elevó lo suficiente como para después desplomarse sobre el capó, el parabrisas y el techo de la camioneta antes de caer al asfalto. Es muy probable que en esa última caída la víctima haya sufrido la lesión que le provocó la muerte: el traumatismo de cráneo.

Si bien allí los efectivos hallaron un casco no pudieron establecer si, al momento del siniestro, la mujer lo tenía puesto, si lo llevaba en el brazo o si lo tenía en la cabeza pero no estaba bien colocado. Esa fue una precisión que los testigos, al parecer, no pudieron dar.

El conductor del utilitario, dijeron, siguió hacia el norte de la ciudad. El personal de la Comisaría 11ª lo demoró un rato después, cerca de las ocho de la mañana, en Asia y calle 7, en el barrio 70 Viviendas.

Fue gracias al llamado de un vecino que había visto su vehículo merodear sospechosamente la zona. Cuando el personal de Tránsito le hizo la prueba de alcoholemia comprobó que Díaz manejaba con 1,47 gramos de alcohol en sangre.